Oostendse koetsiers bepalen straks zelf tarieven voor uitbating huurkoetsen

De koetsiers in Oostende kunnen binnenkort zelf de tarieven bepalen voor de uitbating van de huurkoetsen. De wijziging komt er op vraag van de sector door de stijgende kosten. De aangepaste stedelijke verordening wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van maandag 21 februari.

De sector van de koetsenverhuur vraagt een aanpassing van de tarieven als gevolg van de stijgende onkosten voor de uitbating van huurkoetsen (hoefsmid, dierenarts, verzekering, voeder, …). De laatste prijsaanpassing dateert van 29 maart 2016.

Inspelen op prijzen

In de huidige verordening, goedgekeurd in 2019, staat vermeld (in artikel 6) dat het tarief dat de koetsier wenst te hanteren vooraf door het college van burgemeester en schepenen moet goedgekeurd worden. Om eenvoudiger te kunnen anticiperen op de evolutie van de onkosten en om gemakkelijk te kunnen inspelen op de prijzen volgens het seizoen wordt artikel 6 aangepast, zodat de tarieven niet meer door het schepencollege worden goedgekeurd.

Duidelijk geafficheerd

De uitbaters kunnen met andere woorden in onderling overleg zelf hun tarieven bepalen. De tarieven moeten wel steeds duidelijk geafficheerd worden ter plaatse. De aangepaste stedelijke verordening wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van maandag 21 februari. In Oostende zijn er momenteel 7 vergunningen voor koetsenverhuur.