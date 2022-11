Oostendse kinderopvang De Droomboom gaat ook in Gistel aan de slag: “Ik zit met hart en ziel in de sector”

Eind oktober sloot kinderopvang Ieniemini op de Gistelse Halve Stepsteenweg de deuren. 77 gezinnen moesten uitkijken naar een nieuw onderkomen. Maar na bemiddeling van het stadsbestuur van Gistel opent begin volgend jaar op dezelfde locatie het Oostendse initiatief De Droomboom een tweede opvang. “Een mooie uitdaging”, zegt zaakvoerster Thari Lams.

Begin oktober maakte deze krant bekend dat kinderopvang Ieniemini in Gistel de deuren sloot. Aanleiding was volgens de toenmalige uitbaters het uitblijven van subsidies van de hogere overheid met ingrijpende financiële gevolgen: medewerkers kregen geen competitief loon, de stijgende energieprijzen wogen door. Ieniemini, dat twee panden vlak naast elkaar had, sloot op 28 oktober. Dat betekende een verlies van 17 en 18 opvangplaatsen. Bijna een maand later komt er positief nieuws uit de bus.

Logische stap

Thari Lams (33) baat al zes jaar kinderopvang De Droomboom in de Oostendse Lindenlaan uit. Met succes. “Ik ben al tien jaar in de sector actief en begon destijds met acht opvangplaatsen in Leffinge. Al snel verdubbelde onze capaciteit. Zes jaar geleden verhuisden we naar de badstad om er 32 kindjes op te vangen. De Droomboom draait heel goed, want we zitten bijvoorbeeld al vol tot en met januari. Straks zijn we dus ook in Gistel actief. Het verhaal van de sluiting daar greep me aan, anderzijds hou ik van een uitdaging en wil ik ondernemen. Dit is een logische volgende stap voor De Droomboom.”

Recent kwamen enkele kinderopvanginitiatieven in Vlaams-Brabant negatief in het nieuws. Straalt dit af op andere initiatieven? “Veel ouders zitten plots met vragen, niet onlogisch na de berichten van de jongste tijd. Maar het is belangrijk dat mensen zien dat je je hart en ziel stopt in je werk. Eerlijk, ik ga geen tweede crèche starten als ik me niet goed zou voelen in de sector. Ik wil dicht bij medewerkers, kinderen én ouders staan, en iedereen overtuigen van onze visie.”

Onderverhuring

Terug naar Gistel, waar de extra opvang als geroepen komt. “Er waren geïnteresseerden om beide panden te kopen, maar er werd geen overeenkomst gevonden over de prijs. Pas later, toen men toch overging tot verhuren, heeft de stad het initiatief genomen om meteen een optie te nemen op het gebouw en een overnemer te zoeken”, opent burgemeester Gauthier Defreyne (Open VLD). “Tot plots de deur van kandidaat-overnemers en vennoten openstond om over te gaan tot huur. Ondertussen is één pand – het kleinste met zeventien plaatsen – verhuurd als woning. De mensen van De Droomboom namen met mij contact op met de vraag naar mogelijke overheidssteun en gaven aan toch te willen huren. Ik heb dan contact opgenomen om het pand in optie te nemen en tegelijk te onderhandelen met De Droomboom. Concreet: wij zijn als stadsbestuur huurder en verhuren op onze beurt het pand als opvang. Dat biedt enkele voordelen. Indien de uitbaters ooit beslissen ermee te stoppen, verzekeren wij als onderverhuurders dat er altijd een crèche actief blijft. We zijn ook met de uitbaters overeengekomen dat Gistelse kinderen voorrang krijgen op het boeken van een plekje.”

Opgelucht dat we een oplossing vonden

Thari Lams bevestigt: “Datzelfde principe hanteren we ook in Oostende. Voor onze opvang in Gistel gaan we op zoek naar twee medewerkers. Er staan hiervoor al gesprekken gepland. Ik zal in het begin zelf elke dag in Gistel zijn om kennis te maken met de ouders, daarna wil ik mijn tijd netjes verdelen over Gistel en Oostende.” Als startdatum wordt gemikt op 1 februari. Het is nu enkel nog wachten op een vergunning van het Vlaams Agentschap Opgroeien, het vroegere Kind & Gezin, en groen licht van de Gistelse gemeenteraad op 22 december.

“Toegegeven, we zijn opgelucht dat we een oplossing vonden. We weten maar al te goed dat er in Gistel een tekort is aan privéopvanginitiatieven. Als overheid is het echter niet onze kerntaak om ons op de private markt te storten. Maar het maatschappelijk belang was dermate groot dat we niet bij de pakken bleven zitten. Hopelijk is dit het begin van een mooi verhaal”, duimt Defreyne.