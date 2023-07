Oostendse juwelier Jelle krijgt ‘Handmade In Belgium’-label van UNIZO

Jelle Roels zaakvoerder van Jero Goudsmid in de Christinastraat in Oostende mocht woensdagmorgen het ‘Handmade In Belgium’-label. Het label werd overhandigd door Brecht Clyncke, regiomanager van UNIZO West-Vlaanderen en in het bijzijn van Krista Claeys van het Economisch Huis.

Met het label ‘Handmade In Belgium’ erkent UNIZO de makers van authentieke en ambachtelijke kwaliteitsproducten. Zo wordt de Oostendse zaakvoerder een ambachtelijke ambassadeur. Jero Goudsmid was één van de handelaars die noodgedwongen de deuren moest sluiten naar aanleiding van de gasontploffing recht tegenover zijn deur in oktober vorig jaar. (PM)