Oostendse Haard neemt negen nieuwe woningen in gebruik op site waar sociale woningbouw 100 jaar geleden begon

In de Spaarzaamheidstraat in Oostende was er de feestelijke opening van 9 woningen van de Oostendse Haard. De geschiedenis van de maatschappij is nauw verbonden met het Westerkwartier.

De start van de bouw werd al in 2020 gegeven. “De woningen voldeden qua oppervlakte en kwaliteit niet meer aan de huidige normen. Daarom werden de woningen gestript en werden de ruimtes afgewerkt met duurzame materialen en werd ook het dak vernieuwd”, zegt directeur Vanessa Vens van de Oostendse Haard. Op het dak kwamen zonnepanelen; meteen het eerste sociaal woonproject in Oostende met zonnepanelen.

‘Windroos’ in de Spaarzaamheidstraat herbergt 9 huizen met 2 tot 4 slaapkamers. De hoeken op de woonblok werden vervangen door 12 appartementen met telkens 1 slaapkamer. Daarmee komt de maatschappij tegemoet aan een nood: er zijn immers ook veel oudere huurders en alleenstaanden die kleiner kunnen wonen. De verhuisbeweging zorgt er dan weer voor dat er grotere huizen vrij komen. 21 gezinnen namen hun intrek in Windroos, 100 jaar nadat de eerste bewoning er kwam in ‘de oude blok’. Er werd een kleine 3 miljoen euro geïnvesteerd.