Oostendse Fusion Academy verrast medewerkers met trip naar Parijs

Fusion Academy sloot 2022 af en luidde 2023 in met een verrassingsuitstap naar Parijs voor de vele vrijwilligers.

Voorzitter Bruno Lamelyn: “Het succes van onze werking is enkel mogelijk dankzij de inzet van vele vrijwilligers die zich totaal belangeloos inzetten. We wilden dan ook iets terug doen en voor één keer die vriendelijke mensen zelf in de watten leggen.”

Fantastische belevenis

De deelnemers wisten alleen dat ze om 5 uur uit Oostende vertrokken en pas tegen middernacht zouden terug zijn. De bus trok naar de Franse lichtstad en zette de groep af aan het Louvre.

“Vandaar trokken we naar de Champs Elysées en de Arc de Triomphe waar iedereen op een lunch werd getrakteerd. Met de metro ging het richting Eiffeltoren om de dag uiteindelijk af te sluiten aan Montmartre met een drankje op de Place du Tertre. Het was een fantastische belevenis om het nieuwe jaar, samen in te zetten!”