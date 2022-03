Oostendse delegatie in zusterstad Banjul

Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) en schepen Silke Beirens (Groen) zijn sinds dinsdagavond op officieel bezoek in Gambia in het kader van de stedenband met Banjul. Een Europese subsidie en steun van Oostende moeten de Gambiaanse hoofdstad versterken op diverse vlakken.

De stedenband tussen Oostende en Banjul bestaat al sinds de ondertekening van het City-to-city-charter in 2003. De eerste jaren van de stedenband werd vooral afgetast, maar er werden toen al verschillende uitwisselingsreizen georganiseerd tussen secundaire scholen van Oostende een Banjul. Er kwam in 2006 een samenwerking met Medios en het plaatselijke ziekenhuis. De afvalstroom in Banjul werd geanalyseerd.

Tussen 2007 en 2012 werden de eerste projecten opgestart. De haven in Banjul is heel belangrijk. Visserij is er een van de belangrijkste onderdelen van de samenleving. Het is dankzij de samenwerking met zusterstad Oostende dat onder andere de scherfijsfabriek in 2016 weer werd opgestart. Daarnaast werden de voorbije jaren heel wat andere projecten gerealiseerd in de Gambiaanse hoofdstad. De samenwerking tussen Oostende en haar zusterstad is op zijn minst bewonderenswaardig te noemen.

Europese subsidie

In 2018 lanceerde de Europese Commissie een subsidieoproep met als doelstelling duurzame stedelijke ontwikkeling te bevorderen in landen waar fondsen van de Europese ontwikkelingssamenwerking worden ingezet. Oostende en Banjul dienden een voorstel in van ruim 3 miljoen euro onder de naam City Link Ostend Banjul: Partnership for Sustainable City Development. Een jaar later kreeg Oostende het bericht dat het project werd geselecteerd. Het doel van het project is om het lokaal bestuur van Banjul te versterken op vlak van milieu- en natuurbeheer, afvalverwerking, ondernemerschap en gezondheidszorg. Voor het project kan Stad Oostende rekenen op een EU-subsidie van maar liefst 3 miljoen euro. Het is in kader van dit project dat de Oostendse burgemeester naar Banjul trekt. Het is meteen ook de allereerste keer dat een Oostends burgemeester de Oostendse zusterstad bezoekt. (JRO)