Oostendse cijfers stadsmonitor doorgelicht: 22 procent heeft vertrouwen in stadsbestuur

De Vlaams overheid onderzocht de leefbaarheid in 13 Vlaamse centrumsteden. Aan de grote bevraging, die in de badstad in mei 2023 werd gevoerd, namen 2.500 Oostendenaars deel. Het stadsbestuur liet weten dat ‘de effecten van recentere acties niet altijd voelbaar zijn in de resultaten, aangezien de enquête in het voorjaar werd afgenomen’.

De Oostendse resultaten uit de gemeentescan worden vergeleken met 13 Vlaamse centrumsteden via 208 relevante indicatoren. Het rapport vergelijkt ook met de vorige bevraging (2020) in Oostende.

In de synthese staan tien hoofdcriteria. Voor geen enkele is er een stijging in vergelijking met drie jaar geleden, er is drie keer een status-quo (geluksgevoel, onveiligheidsgevoel, sociaal weefsel) en zeven criteria met een daling (met als uitschieter het criterium ‘vertrouwen in het gemeentebestuur’: daling van 30 procent naar 22 procent). De stadsmonitor peilde ook naar de tevredenheid op diverse deelcriteria en daar zijn er wel positieve evoluties te merken. We lichten er opvallende cijfers uit en vergelijken Oostende met de andere centrumsteden.

Minder tevreden

De ondervraagde Oostendenaar is minder tevreden over gezondheidsvoorzieningen (74 procent, tegenover 82 procent als gemiddelde van de centrumsteden). Ze zijn ook minder tevreden over de kinderopvang (49 procent), 6 procent lager dan de andere steden. De tevredenheid over huisvuilvoorzieningen (71) is beduidend lager dan de andere steden (79 procent). Ook de netheid in het centrum (64 procent) scoort lager (71 procent). Oostendenaars zijn ook minder tevreden over hun buurt (72 procent) dan de andere steden (75 procent) en over de gemeente (65 procent) tegenover andere steden (71 procent). Eén op drie ondervond in de maand van het onderzoek ook buurthinder tegenover 27 procent in de andere centrumsteden. 51 procent vindt ook dat er onvoldoende fietsstallingen zijn. De Oostendenaar is minder tevreden over de uitgaansgelegenheden en het aanbod aan activiteiten voor jongeren (in vergelijking met andere centrumsteden). Tegenover diversiteit staat 22 procent positief (in andere steden 35 procent).

Meer tevreden

Voor ouderenvoorzieningen (76 procent) is er een grotere tevredenheid dan in andere centrumsteden (70 procent). Grote tevredenheid is er over de staat van de voetpaden (57 procent), fietsinfrastructuur (56 procent) en straten en pleinen (65 procent) of tussen 5 en 7 procent beter dan andere steden. Ook inzake groenvoorzieningen (80 procent) scoort Oostende goed, evenals over de netheid van straten en voetpaden, het aanbod van fietspaden en het openbaar vervoer (80 procent), fietsveiligheid voor kinderen (47 procent). Slechts één op drie ondervindt verkeershinder (tegenover 38 procent in de andere steden). Oostendenaars verplaatsen zich ook meer te voet (79 procent) en ook de tevredenheid over sportvoorzieningen, shopping- en winkelmogelijkheden ligt telkens boven de 80 procent. Men vindt dat er ook voldoende ontmoetingsplaatsen zijn.

Zoals de andere

Voor een aantal criteria liggen de Oostendse cijfers in dezelfde lijn als of net gelijk aan het gemiddelde van de 13 centrumsteden. Dat is het geval voor de tevredenheid over onderwijsvoorzieningen (84 procent), de woning (84 procent), woonomgeving (84 procent), parkeerplaatsen (47 procent), autoluwe zones (43 procent); het veilig fietsen (53 procent). Oostendenaars zijn ook tevreden over de bib (90 procent), de culturele voorzieningen (83 procent) en jongerenvoorzieningen (53 procent). Ook over het contact met de buurt is men tevreden (72 procent).

Veiligheid

De Oostendenaar voelt zich onveiliger (20 procent) dan inwoners van andere centrumsteden (12 procent). Dat is opvallend, want het aantal feiten per 1.000 inwoners ligt lager dan in andere steden. Men ondervond minder hinder door zwerfvuil, meer door dieren en hondenpoep.

Dienstverlening

De Oostendenaar is tevreden over de digitale dienstverlening en loketvoorzieningen. Ze voelen zich minder geïnformeerd (46 procent) dan in andere steden en duiken daarmee voor het eerst sinds 2008 onder het gemiddelde. Ze zijn minder tevreden over de communicatie van het gemeentebestuur en voelend zich steeds minder geconsulteerd.

Stad ziet positieve evoluties

Het stadsbestuur vergeleek echter met de vorige stadsmonitor en communiceerde: “Bij veel thema’s is er een positieve evolutie merkbaar. De Oostendenaars maken vaker gebruik van elektrische fietsen, autodelen en fietsen. De tevredenheid over de autoluwe zones neemt sterk toe van 33 procent naar 52 procent. De tevredenheid over de loketwerking ligt hoger dan het gemiddelde. De Oostendenaar geeft zichzelf een gelukspercentage van 81 procent. Een mooi cijfer dat hopelijk nog kan toenemen in de toekomst.”

Het rapport is te raadplegen via https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be