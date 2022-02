Oostendse carnavalisten houden Zotte Kroegentocht op 5 maart

De Oostendse carnavalisten bleven tot nu toe op hun honger zitten. De opening van het carnavalsseizoen ging wel door in Zaal Wellington maar de geplande Shownacht, met optreden van Luc Caals en Mart Hoogkamer uit Nederland, werd afgelast. Stad Oostende besliste ook dat er geen festiviteiten zullen plaats vinden tijdens het carnavalsweekend, begin maart.

Omdat het carnaval niet helemaal op zijn gat zou zitten en omdat de coronamaatregelen nu toch al versoepeld zijn, hebben de Oostendse carnavalsgroepen, in samenspraak met schepen Maxim Donck (VLD), beslist om op zaterdag 5 maart toch iets op touw te zetten. Het wordt een gezamenlijke kroegentocht, volledig volgens de regels, met bezoek aan zes cafés, die het carnaval steunen.

De Orde van de Kloeffe, de Orde van de Wullok, de Blues Brothers, het Hof der Prinsen en de Orde van de Charlestons zullen hun leden warm maken om deel te nemen. De verplaatsingen zullen gebeuren met een treintje, dat gehuurd wordt in De Panne. De (hopelijk volle) trein zal begeleid worden door de muzikale pompierwagen van de Orde van de Wroetelaars uit Heist.

After Party bij Savas

Er wordt verzamelen geblazen om 10.30 uur in Happy Dog op de Schorre Om 12 uur wordt de kroegentocht verder gezet richting Café Centrum (Nieuwe Stad). Na anderhalf uur plezier gaat de tocht verder naar Café Sportiva (Mariakerkelaan). Vanaf 15 uur rijdt het treintje naar het stadscentrum, naar Café St.Michel, het lokaal van De Kloeffe in de Jozef II-straat naast de Petrus- en Pauluskerk. De kroegentocht wordt verder gezet in Café l’Improviste (hoek Mijnplein-Cirkelstraat). Café’t Pallietertje bij Savas op de Konterdam, wordt de laatste stop van de kroegentocht, die eindigt met een after-party.

Er is geen thema vooropgesteld, maar uiteraard wordt gevraagd aan de deelnemers om zich te verkleden en er echt iets origineels, een zotte kroegentocht van te maken.