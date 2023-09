Oostendse burgerbeweging ‘Bluuf me je fikkn va Mathille’ voert eerste actie: “We voelen ons gepasseerd”

Een groep Oostendenaars verzet zich tegen de geplande verhuis van het beeld Dikke Mathille. Ze voerden woensdag actie en plannen meer onder de noemer ‘Bluuf me je fikkn va Mathille’. “We richten ons tot het stadsbestuur en voelen ons als gewone Oostendenaars gepasseerd”, luidt het.

“Dikke Mathille zal weggenomen worden en op een bijna onzichtbare plaats gelegd worden aan de Zeedijk. Ze ligt hier al 60 jaar. Ze is mooi en je kunt het beeld van alle kanten zien”, zegt Winfried Ponette.

“Onze naam verwijst naar de song van Preuteleute ‘Bluuf met je fikkn van de miene’. Er moet nu ingegrepen worden zodat de mensen weten wat er te gebeuren staat met Dikke Mathille.”

Er is een Facebookgroep en ze drukten T-shirts. “We willen op een geestige manier laten weten dat het kunstwerk moet blijven liggen.”

Nog andere acties

Chantal Acke is één van de zes mensen achter de beweging : “We zijn gewone burgers die hun stem willen laten horen. De verplaatsing naar het Kursaal omdat ze daar 60 jaar geleden lag, is geen reden. Als we alles in Oostende moeten herstellen zoals het er 60 jaar geleden bij lag, dan zijn we nog een tijdje bezig. We hopen eigenlijk alle mensen die bezig zijn met acties om Mathille te laten liggen, bijeen te krijgen. Iemand anders startte een petitie op en ook veel Oostendenaars delen onze mening”, aldus Chantal.

“We zullen er alles aan doen om Dikke Mathille op haar plaats te houden”

“We zijn nu gestart met de verkoop van T-shirts en zullen zien hoe dat loopt. Ik hoop dat er nog andere acties komen en we het in de aandacht kunnen blijven houden en dat men eindelijk eens luistert naar de Oostendenaars! We zijn boos omdat men zo’n beeld kan verplaatsen zonder noemenswaardige reden.”

Gezamenlijk front

“Het kan niet dat het stadsbestuur plots beslist om Dikke Mathille te verleggen in een uithoek achter het Kursaal. Misschien keren we met meer mensen terug voor een nieuwe actie. Het zou tof zijn om één gezamenlijk front te vormen. We zullen er alles aan doen om Dikke Mathille op haar plaats te houden”, zegt Joy Ceulemans tot besluit.