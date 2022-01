Oostendse Brandweer is 200 jaar oud

De Oostendse Brandweer bestaat dit jaar tweehonderd jaar en dit krijgt extra aandacht. De vzw Brandweerverbroedering organiseert ter gelegenheid van deze bijzondere, dubbele eeuw verjaardag een aantal activiteiten, die de Oostendse bevolking moeten bewust maken van het belang van de aanwezigheid ten dienste van de stad en alle inwoners.

“Tweehonderd jaar Oostendse Brandweer wordt gevierd met twee grote festiviteiten”, vertelt Rik Cooleman, voorzitter van de vzw Brandweerverbroedering. “In een presentatie van acteur Sam Lowyck organiseren we op 24 april, ’s morgens om 10u., een aperitiefconcert in CC De Grote Post, met optreden van de harmonie van Gistel, bijgestaan door het koor ‘Ier en Gunter’. We verwachten dat de meer dan 200 leden van de Oostendse brandweer, 130 beroepsmensen, vrijwilligers en gepensioneerden zullen kunnen aanwezig zijn. Na het concert volgt een feestmaaltijd voor alle brandweerlui in de kazerne. Alle camions worden buiten gereden om ervoor te zorgen dat iedereen er kan bij zijn en dat we in orde zijn met alle nodige veiligheidsmaatregelen.

Onze tweede grote activiteit gaat door op zaterdag 26 juni. We pakken uit met een Opendeurdag in de kazerne met vrije toegang voor alle nieuwsgierigen. Daarnaast hebben we ook de Wellington afgehuurd. We vinden de kazerne te klein en we hopen de mensen te kunnen boeien met allerlei demonstraties van verschillende bluswerken en reddingsacties, hetgeen waar de brandweer dagelijks of wekelijks mee geconfronteerd wordt. Er komt groot bezoek van de reddingshelikopter. Voor jong en minder jong zal er heel wat te beleven vallen!”

Verkoop van champagne

Om de activiteiten te bekostigen wordt vanaf nu een sponsoractie op touw gezet met de verkoop van champagne.

“We bieden kwaliteitsvolle champagne aan uit de champagnestad, Brest-Epernay”, weet Cooleman. “We zijn zelf naar Brest geweest om te proeven en ik kan je verzekeren dat de champagne sprankelt op je tong en uitnodigt om geconsumeerd te worden. De mensen of firma’s kunnen kiezen tussen rosé of brut, per stuk of per zes. Eén fles kost 25 euro, 3 flessen 66 euro, per karton van zes betaal je 20 euro per fles. Van de Brut kan er ook een klein flesje (37,5 cl à 15 euro) geleverd worden.”

Alle bestellingen dienen te gebeuren via bvo@zone1.be , het bedrag kan overgeschreven worden op rekeningnummer IBAN: BE84 4780 3704 5259 met vermelding van aantal flessen + naam.

“Met een deel van de opbrengst van de festiviteiten steunen we dit jaar het “Hippo en Friends diabetes fonds”. Binnen het korps hebben we jammer genoeg een collega wiens zoontje lijdt aan deze chronische aandoening. Alle bestellingen worden door ons persoonlijk aan huis geleverd. We hopen dat we voor 24 april meer dan 1000 flessen zullen mogen leveren. Tweehonderd jaar Brandweer Oostende moet een feest worden voor de hele Oostendse bevolking.” (FRO)