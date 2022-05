“Oostendse binnenstad niet toegankelijk genoeg voor senioren”

Sonja De Craemer vraagt meer aandacht voor toegankelijkheid voor senioren in het centrum. Ze deed dat op de wijkbabbel en schreef daar ook een brief over aan het stadsbestuur. Eén van de klachten is dat de Cenrumbus in het seizoen via de Visserskaai rijdt en niet door het stadscentrum, door een horecaterras in de Kapucijnenstraat.

Sonja De Craemer uit de Ooststraat kaart, als lid van de Commissie Participatie van de Vlaamse Ouderenraad, een aantal problemen rond toegankelijkheid aan. Ze deed een tussenkomst op de recentste wijkbabbel Centrum en schreef ook een brief aan schepen Hina Bhatti (Open VLD). “Ik heb grote waardering voor haar beleid in verband met toegankelijkheid en vraag aandacht voor een grote groep senioren in de binnenstad”, zegt Sonja.

Een eerste punt is het omleggen van de Centrumbus, die opnieuw helemaal via de Visserskaai rijdt omdat de Kapucijnenstraat afgesloten werd voor terrassen. “We voelden mee met de getroffen horecasector en konden tolereren dat het openbaar domein werd ingenomen door terrassen tijdens de corona-pandemie. Dat is nu voor het derde opeenvolgende jaar zo. Tot eind september rijdt er in het centrum geen bus. De maatregel is buiten proportie. Het voordeel van één of enkele handelaars kan niet opwegen tegen het algemeen belang van de inwoners. Als een handelaar een terras wil, moet hij maar een zaak beginnen op de Zeedijk of een andere plaats waar dat kan.”

Voetpaden

Sonja De Craemer kaart ook de toestand van de voetpaden aan : “In een pak straten is het voor de voetganger/senior met een rollator geen pretje. Onder meer de voetpaden op de Groentenmarkt en in de Kaaistraat, Ooststraat, Poststraat en Wittenonnenstraat hebben gevaarlijke stukken. Ik pleit er al lang voor om bij heraanleg geen ongemakkelijke stenen meer te kiezen. Maar de Sint-Paulusstraat werd opnieuw aangelegd in die foute materialen. Deze straten in de stijl ‘Romeinse heirbaan’ zijn verschrikkelijk om op te fietsen en de voetpaden pijnlijk zijn aan de voeten.”

Een derde punt dat Sonja aankaart is het ontbreken van zebrapaden op de nieuwe busparking aan het station. “Probeer maar eens veilig van aan de twee bruggen aan de Amandine tot aan de bus te geraken. Er rijden continu bussen en langs het voetpad staan wagens die mensen komen ophalen aan het station. Er is geen zebrapad om veilig over te steken. En ook de standplaatsen van de taxi’s in de Vindictivelaan zijn veel te ver van het station, niettegenstaande er plaats was voor een taxistrook aan de perrons van de bussen.”

Schoolomgeving

Een vierde punt is de verkeerssituatie in de Aartshertoginnestraat aan basisschool De Groeiboom. “Veel grootouders komen er hun kleinkinderen te voet ophalen, maar het voetpad wordt geblokkeerd door soms tot twaalf stilstaande wagens van mensen die kinderen komen ophalen. Terwijl daar nochtans plaats voor is aan de voorzijde van de school.”

“De situatie is ook pijnlijk op woensdagmiddag als die geparkeerde wagens de toegang beperken voor mensen in een scootmobiel die bij Poverello moeten zijn. Kinderen met hun fietsje moeten dan ook op straat rijden omdat er geen plaats is op het voetpad. De politie passeert er zonder enige opmerking. Dat geldt trouwens ook voor de shortcut die veel wagens nemen door de Witte Nonnenstraat van de Kerkstraat naar Groentenmarkt.”

Tot ieders tevredenheid

Schepen Hina Bhatti verwijst door naar haar collega’s in het schepencollege. Björn Anseeuw (N-VA), bevoegd voor openbare werken: “Het afsluiten van de Kapucijnenstraat doen we nu al voor het derde jaar tot ieders tevredenheid. Tot vandaag waren daar ook geen klachten over. Bovendien reed de bus ervoor ook al erg vaak niet door het centrum omwille van bouwwerven, waardoor De Lijn haar traject telkens moest aanpassen. Er is ook dan altijd een halte in de buurt. Maar het spreekt voor zich dat dat niet op elke hoek van de straat kan of op maat van één busgebruiker.”

Inzake de voetpaden laat Anseeuw weten : “We maken meer budget dan ooit tevoren vrij voor veilige en comfortabele voetpaden. We doen daarmee een inhaaloperatie tegenover het verleden. De eerste resultaten in het centrum mogen gezien worden. Denk maar aan de Lijnbaanstraat, de Adolf Buylstraat, het Stationsplein en de Montgomerykaai. Ook de straten rond de Grote Post zullen we heraanleggen. En wanneer burgers ons specifieke problemen melden, dan voeren we de herstellingen ook telkens heel snel uit. Veiligheid gaat voor alles.”

Regelmatige controles

Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD), bevoegd voor de politie, reageert omtrent de schoolomgeving : “Tijdens de rondgang voor een veilige schoolomgeving werd het probleem aangekaart. Kort na de invoering van de nieuwe maatregelen werd er veel geverbaliseerd. De politie is bereid om met de school een preventief traject op te zetten. Er werd nu wel kort op de bal gespeeld en de politie zal nu opnieuw regelmatig controleren.”