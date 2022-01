Oostendse activist roept op Olympische Winterspelen in China te boycotten

Activist David Vander Maelen roept de Belgische atleten die in februari deelnemen aan de Olympische Winterspelen in China op om te “doen wat moet, vooral als mens”: die wedstrijden boycotten. “Er gaan achter de sport en het spektakel van de Olympische Spelen wreedheden en schendingen van de mensenrechten schuil. Ik vraag de atleten daartegen op te komen.”

David Vander Maelen (48) zet zich met zijn organisatie ‘Hiking 4 Children’ al langer in voor goede doelen. Zo hield hij een Sinterklaas-inzameling voor de slachtoffers van de overstroming in Pepinster, hield hij een pelgrimstocht naar Santiago de Compostela voor drie Oostendse goede doelen, en zet hij zich vooral in voor de Tibetaanse gemeenschap en voor kinderen.

Samen met andere organisaties die dezelfde ideeën nastreven, wil Vander Maelen nu de krachten bundelen om de nakende Olympische Winterspelen in China te boycotten. Een eerste betoging vond maandag plaats in Antwerpen, een tweede volgde dinsdag in Brussel. Hij richt zich tot alle Belgische deelnemers aan de Olympische Spelen in februari.

Repressie in Tibet

“Gastland China zal jullie binnenkort met open armen ontvangen om deel te nemen aan de Spelen en dat zal door de hele wereld worden gevolgd”, zegt Vander Maelen. “Iedereen zal wel kennis hebben van wat er zich al zeventig jaar afspeelt in Tibet en wat het Tibetaanse volk al zeventig jaar doormaakt tijdens de repressie. Meer dan anderhalf miljoen Tibetanen werden er al vermoord en meer dan 6.000 kloosters werden er vernield. Sommige kloosters werden omgebouwd tot kazernes en sommige werden zelfs echte kerkhoven. Jonge monniken werden van een vuurpeloton gered door onder dwang hun lama (geestelijke leraar, red.) dood te schieten. Monniken en nonnen moesten hun wens van celibaat verbreken door verplichte seksuele relaties aan te gaan met elkaar. Ook verplichte sterilisaties en verplichte abortus waren dagelijkse kost voor jonge Tibetaanse vrouwen. En tot op vandaag is de situatie er nog steeds niet verbeterd.”

“Het olympisch charter strookt niet met wat er in China gaande is”

Daarom wil Vander Maelen alle aandacht van de Olympische Spelen weghouden. “De atleten die aan de Olympische Spelen deelnemen, hebben allemaal het olympisch charter ondertekend. Daarin staat dat er gelijkheid moet zijn voor iedereen, ongeacht kleur, taal, religie of afkomst. Dat charter strookt niet met wat er in China gaande is. Ik wil de atleten vragen om op te komen tegen de schending van zowel de mensen- als de kinderrechten. Die atleten kunnen hierin het voorbeeld zijn voor anderen.”

“Uiteraard besef ik maar al te goed dat die mensen hard hebben getraind om de Olympische Spelen te halen, maar hierin kunnen ze echt het verschil maken. Doe wat moet als atleet, maar vooral als mens.”

Steun uit Diksmuide

Vander Maelen krijgt de steun van activist Andy Vermaut uit Diksmuide. Hij is lid van de internationale alliantie voor de verdediging van rechten en vrijheden die door de Verenigde Naties wordt geconsulteerd.

“Ik ben al een jaar bezig met de boycot van de Winterspelen”, vertelt Vermaut. “Dit gaat puur om het geven van een signaal over de schendingen van de mensenrechten in China. China’s staat van dienst op het gebied van de mensenrechten is de afgelopen jaren ter discussie komen te staan. Ik vertegenwoordig een groep van meer dan 150 maatschappelijke groeperingen die van mening zijn dat een deelname aan de Olympische Spelen een bekrachtiging is van het autoritaire bewind van de Chinese Communistische Partij.”