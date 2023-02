Oostends politiekorps na jaren personeelstekort bijna volzet

Goed nieuws voor de Oostendse politie. Na jaren van ernstig personeelstekort – zoals in de meeste politiezones – is er licht aan het einde van de tunnel. De achterstand is grotendeels weggewerkt. “Zeker met de zomer op komst is dit een grote opsteker”, aldus korpschef Philip Caestecker.

Twee jaar geleden was Politie Oostende nog op zoek naar heel wat personeel, vooral inspecteurs en hoofdinspecteurs. Politiezone Oostende leverde echter heel wat inspanningen om de populariteit van de zone te verbeteren en om mensen aan te trekken. Met succes, zo blijkt uit de cijfers.

Helden van Hier

“We hebben ingezet op publiciteit”, vertel de korpschef. “Zo lieten we een video maken, maar probeerden we ook onze politiezone via de pers en de sociale media in te kijker te plaatsen. En dan heb je ook nog het effect van Helden van Hier. Dat valt niet te onderschatten. Als we rekruten vragen waarom ze voor onze politiezone kiezen, dan krijgen we heel vaak te horen dat ze na het bekijken van de afleveringen van Helden van Hier de stap hebben gezet. Die afleveringen haalden trouwens hoge kijkcijfers. Daarnaast kregen we van het stadsbestuur, dat hiervoor vijf jaar lang een verhoging van telkens een half miljoen euro per jaar toestond, de mogelijkheid om extra personeel aan te werven.”

Op het niveau van inspecteurs worden 205 mensen voorzien en binnenkort verwacht de korpschef er 204 in dienst te hebben. Wat de hoofdinspecteurs betreft is er plaats voor 46 mensen, en daar verwacht hij er dit jaar 44. “Ook bij de officieren hebben we nog een collega te kort, maar er zit nu iemand op de schoolbanken die in juni zou afstuderen.”

“Er is alleen nog een achterstand weg te werken wat de agenten betreft. Maar we verwachten wel tegen de zomer met een zo goed als volzet kader te kunnen werken. Een serieuze opsteker, want dat is altijd een kritisch punt voor ons. De statistieken tonen aan dat er vorige zomer elke tien minuten een interventie was in Oostende. Het extra personeel moet meer zuurstof geven en het groot aantal overuren naar beneden helpen.”

Rechtstreeks

Politie Oostende werkt sinds enige tijd ook met rechtstreekse aanwervingen. “Dat betekent dat we de mensen eerst aanwerven en dat we ze pas daarna naar de politieschool sturen. Alle politiezones visten in het verleden altijd in dezelfde vijver van afgestudeerden. Dat is daarmee opgelost. Het is een moeilijke periode geweest, maar er is licht aan het einde van de tunnel.”