Oostends maatwerkbedrijf De Duinenwacht verhuist naar nieuwbouw: “Inzetten op laadpalen, e-bikes en zonnepanelen”

De Duinenwacht, het Oostendse maatwerkbedrijf dat zich concentreert op groenonderhoud, wil zich tegen 2023 in een nieuwbouw vestigen in de Karperstraat. “Onze huidige locatie gaf ons niet de mogelijkheid om verder te blijven groeien”, klinkt het.

Sinds acht jaar opereert De Duinenwacht vanuit de gebouwen van dat andere maatwerkbedrijf, de Oesterbank, in de Vaartblekerstraat. Een verhuis naar een gebouw met grotere ruimtes drong zich echter op om verder te kunnen blijven groeien. De Duinenwacht werd opgericht in 1999 en telt op vandaag zo’n 65 medewerkers. Het maatwerkbedrijf is gespecialiseerd in groenonderhoud voor overheden op gemeentelijk en provinciaal niveau en voor het Vlaams Gewest.

Daarnaast is het ook actief in bedrijven. De Duinenwacht concentreert zich verder ook op energiebesparende maatregelen zoals het plaatsen van dakisolatie en kleine klussen, energiescans en in controle en onderhoud van hydranten. Ook inboedelservice in samenwerking met Kringwinkel Kust en leeghalen van huizen behoort tot hun taken.

Grond aangekocht

“Initieel was het de bedoeling om een nieuwbouw te verwezenlijken in de Vaartblekerstraat, op de terreinen van de NMBS”, legt gedelegeerd bestuurder, Rik D’Hulster, uit. “Allerhande administratieve hindernissen zorgden ervoor dat we op zoek moesten naar een alternatief. Met behulp van de WVI en in samenwerking met Kringwinkel Kust konden we een stuk grond van 7.650 vierkante kilometer verwerven in de Karperstraat, pal naast de gebouwen van Kringwinkel Kust.”

De Duinenwacht koos ervoor om de nieuwbouw zo milieuvriendelijk, maar toch betaalbaar te houden. “We kozen, in samenwerking met het Oostendse bedrijf Beauvent, om zonnepanelen te plaatsen”, duidt voorzitter Raf Jacxsens. “De werknemers worden bovendien aangemoedigd om met de fiets naar het werk te komen. We stellen bovendien zeventien elektrische fietsen ter beschikking van onze medewerkers en we zullen een overdekte fietsenstalling voorzien. Wie niet per fiets naar het werk kan komen, wordt met een busje opgehaald op vaste ophaalpunten. Ook ons wagenpark willen we stap voor stap vergroenen. Daarom zullen we laadpalen plaatsen.”

Het nieuwe gebouw krijgt nieuwe kantoorruimtes, een grote refter, douches en kleedkamers, een opslag voor bouwmaterialen en opslagruimte voor materiaal. Hans Geldof werd aangesteld als architect en de firma Beeuwsaert zal de nieuwbouw realiseren. De kostprijs voor het nieuwe gebouw wordt geraamd om 2 miljoen euro. Daarvoor ging het maatwerkbedrijf een investeringskrediet aan bij HEFBOOM. De bouwvergunning werd ondertussen al goedgekeurd door de stad. De grondwerken starten al binnen een maand. Tegen 1 mei 2023 wil het bedrijf haar intrek nemen in de nieuwe gebouwen.