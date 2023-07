Oostends koppel verliest 8.000 euro voorschot na faillissement installateur zonnepanelen: “Maanden werden we aan het lijntje gehouden”

Glenn Vandenbroucke (60) en Maggie Noonan (66) zitten met de handen in het haar. In oktober 2022 vertrouwden ze het bedrijf DM-Expert uit Oostende het installeren van zonnepanelen toe. Maanden werden ze aan het lijntje gehouden, tot het bedrijf begin juli de boeken neerlegde. “Ons voorschot van 8.000 euro zijn we kwijt”, zegt het koppel die nu op zoek is naar andere gedupeerden.

Glenn en Maggie gingen in oktober vorig jaar een contract aan met het bedrijf uit Oostende om op hun dak veertien zonnepanelen en een thuisbatterij te plaatsen. Kostprijs: ruim 11.000 euro. Daarvan moest het koppel echter zeventig procent betalen als voorschot. “We betaalden net geen 8.000 euro”, vertelt Glenn. “Dat het voorschot zo hoog was, had volgens de zaakvoerder alles te maken met het feit dat er een thuisbatterij bij zat. Enfin, je gelooft dat uiteraard.”

Verplaatst omdat er ‘iets’ tussen kwam

Uiteindelijk zouden de zonnepanelen in december – twee maanden na ondertekening – geleverd en geïnstalleerd worden. “Tot dan zag het er allemaal heel goed uit”, vervolgt Glenn. “De energieprijzen swingden op dat moment de pan uit, dus we waren heel blij. Dat was ook de reden waarom we ervoor opteerden om zonnepanelen te installeren. Uiteindelijk kwam er volgens de zaakvoerder ‘iets’ tussen en werd de installatie verplaatst naar februari.”

Maggie en Glenn waren daar uiteraard niet blij mee, maar konden niet anders dan akkoord gaan. “Ook die tweede afspraak werd uiteindelijk niet nagekomen en daarna werd een datum in april voorgesteld. Ik had – op vraag van de zaakvoerder – een hoogtewerker besteld. Dat vond ik al vreemd, want als bedrijf hoor je daar toch zelf voor te zorgen? Je betaalt een prijs die alles omvat. Uiteindelijk hebben we dat toch gedaan omdat we zo snel mogelijk onze zonnepanelen wilden”, aldus Glenn.

Mijn geld ben ik hoe dan ook kwijt en als ik het ooit terug krijg, zal dat nog jaren duren

Ook de afspraak in april werd opnieuw verplaatst. Deze keer kregen Glenn en Maggie te horen dat de juiste omvormer niet geleverd werd en dat de zonnepanelen dus opnieuw niet geleverd konden worden. Na heel wat telefoontjes en mails hoorde Glenn de zaakvoerder eind juni voor de laatste keer. “Hij zou begin juli komen leveren en installeren, maar hij wist dat we op dat moment op reis waren”, duidt de man.

Faillissement

Uiteindelijk vroeg het bedrijf op 7 juli het faillissement aan en die werd vijf dagen later ook officieel uitgesproken door de ondernemingsrechtbank van Gent. “Alleen wisten we dat nog niet nadat we terug kwamen van onze reis. Toen ik hem na enkele dagen proberen, opnieuw aan de lijn kreeg, vroeg hij me de rest van het geld. Hij zou daarna de panelen komen leveren, maar ik moest wel iemand anders zoeken om ze te leggen. Vreemd allemaal, maar eigenlijk was de man op dat moment al failliet. Uiteindelijk kregen we dat dan ook te horen.”

Glenn had ondertussen al contact met de curator die door de ondernemingsrechtbank werd aangesteld, maar die liet ondertussen al weten dat er mogelijk niet aan onze schuldvordering voldaan kan worden. Met andere woorden: er is geen geld meer. “We zijn op zoek naar andere gedupeerden. Die mogen mij gerust opzoeken op Facebook om mij iets te laten weten. Mijn geld ben ik hoe dan ook kwijt en als ik het ooit terug krijg, zal dat nog jaren duren. En ondertussen hebben we dus nog steeds geen zonnepanelen”, besluit Glenn.