Oostends-Gentse bokser Victor Schelstraete getuigt over eenzaamheid tijdens De Warmste Week: “Als halfbloed wist ik niet of ik tot de witte of de zwarte mensen behoorde”

De Oostendse bokser Victor Schelstraete getuigde zondagnamiddag voor de micro’s van vrt tijdens De Warmste Week in Brugge over hoe het is om op te groeien zonder papa en om een halfbloed te zijn: “Jarenlang wist ik niet of ik tot de witte of de zwarte mensen behoord. Nu weet ik het wel: tot beide rassen”

Je zou het niet denken, maar een succesvol profbokser als Oostendenaar Victor Schelstraete (28), die nu in Gent woont, voelt zich ook soms eenzaam. Hij heeft al een zeer bewogen leven achter de rug, met ups & downs.

Olympische Spelen

Victor Schelstraete zag het levenslicht op 14 januari 1996 in Oostende en groeide deels op in Mariakerke. Hij was in 2017 betrokken vij een vechtpartij in dancing Kokorico in Zomergem, waarbij hij twee messteken in de onderrug kreeg. Maar in 2021 behaalde hij brons op het WK voor amateurs in Belgrado. De Oostendenaar was de eerste Belg die een WK medaille won in het amateurboksen.

Die overwinning leidde tot een profcarrière en tot deelname aan de Olympische Spelen. Vorige zomer eindigde hij in Parijs op de achtste plaats. Zijn populariteit groeide dit jaar nog dank zij zijn deelname aan De Slimste Mens.

Moeilijke jeugdjaren

Zondagnamiddag getuigde hij op ‘t Zand in Brugge over zijn moeilijke jeugdjaren: “Opgroeien zonder papa deed mij vaak eenzaam voelen. Als jongen heb in je puberteit een vaderfiguur nodig, iemand die er af en toe de rem kan opzetten. Mijn mama alleen was niet genoeg.”

“Iedereen maakt fouten in zijn leven, maar the past is the past. Ik heb inmiddels nu wel een goed contact met mijn vader, ik verwijt hem niks meer. Gelukkig kon ik in mijn tienerjaren terugvallen op goede mentors en trainers, zij waren toen vaderfiguren voor mij.”

Halfbloed

“Ik heb twintig jaar van mijn leven gezocht naar mijn identiteit. Ik ben een halfbloed, mijn papa is zwart, mijn mama wit. Jarenlang wist ik niet waar ik bij hoorde: niet bij de witte noch bij de zwarte mensen. Het is een hele zoektocht geweest, want er bestat geen ‘blueprint’ voor ‘mixed races’.”

“Ik herkende mij niet in de samenleving noch op tv. Je zag geen ‘succesvolle’ mensen, advocaten of dokters, met gemengd bloed. Er waren zelfs geen buschauffeurs in Gent die mijn kleur hadden. Gelukkig kon ik als bokser opkijken naar grote voorbeelden, zoals Mohammed Ali. Pas nu heb ik er vrede mee en besef ik dat ik tot beide rassen behoor”, aldus Victor Schelstraete, die zondagnamiddag voor De Warmste Week het liedje ‘Fresh’ van Kool & The Gang aanvroeg.