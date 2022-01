Oostends gemeenteraadslid Vanessa Brysse (N-VA) neemt ontslag

N-VA-politica Vanessa Brysse (N-VA) neemt ontslag als gemeenteraadslid en wordt opgevolgd voor Werner Verbiest, die daarmee terugkeert naar de gemeenteraad.

Vanessa Brysse zetelde in de OCMW-raad (2013-2018) en was de voorbije drie jaar gemeenteraadslid. Ze was destijds ook nauw betrokken bij de opstart van de N-VA in Oostende en is de echtgenote van N-VA-voorzitter Manu Beuselinck. Haar ontslag komt toch als een verrassing.

“Ik denk er al enige tijd over na en er was overeengekomen dat ik niet de volledige legislatuur zou zetelen. Ik wil me ook meer toeleggen op mijn professionele activiteiten en zal ook helpen bij de verdere uitbouw van tennisclub OTC. Ik blik tevreden terug op mijn politiek mandaat”, zegt Brysse.

Bij de N-VA wordt ze opgevolgd door Werner Verbiest die volgende week al de eed aflegt. Hij is gewezen gemeenteraadslid en met hem krijgt de N-VA-fractie er meteen een pak ervaring bij. “Zijn ervaring zal een grote meerwaarde zijn voor de fractie waar hij zal samenwerken met nieuwe mensen zoals Sandra Demuynck en Luba Minarikova”, duidde Manu Beuselinck. De andere mandaten van de N-VA, bij het bijzonder comité sociale dienst, blijven behouden.

