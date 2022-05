Oostends Feest Vrijzinnige Jeugd in het gedrang

Het jaarlijkse Feest van de Vrijzinnige Jeugd zal wellicht het laatste zijn in het Kursaal. “We zijn in moeilijkheden gekomen doordat Oostende de subsidie van 10.000 euro afschafte”, zegt voorzitter Francis Rondelez.

Het Feest van de Vrijzinnige Jeugd wordt al 63 jaar georganiseerd en is in de volksmond bekend als ‘Lentefeest’. Sinds jaar en dag is daar in het Kursaal een show aan gekoppeld waarbij de 12-jarigen centraal staan. Het organiserende Comité Feest van de Vrijzinnige Jeugd Oostende (CFVJO) krijgt het auditorium weliswaar gratis, als één van de gratis dagen waarover de stad beschikt bij het Kursaal, maar moet wel de kosten voor techniek en geluid betalen. Er nemen dit jaar 150 kinderen deel.

10.000 euro

Tot en met 2019 kon het comité rekenen op 10.000 euro subsidie van de stad. De nieuwe bestuursploeg besliste om de steun niet meer te geven. Gemeenteraadslid Vanessa Vens (Vooruit) kaartte de zaak twee keer aan op de gemeenteraad, maar ving bot. De vrijzinnige gemeenschap liet tot nu toe haar stem niet horen. Op de vooravond van het feest op zondag 15 mei, zegt voorzitter Francis Rondelez dat het wellicht de laatste editie is in het Kursaal omdat de vzw in financiële moeilijkheden kwam. “De voorbije twee coronajaren konden we overbruggen. In 2020 was er geen feest en in 2021 kozen we voor een film. Met onze resterende fondsen kunnen we dit jaar nog het evenement financieren, maar er is geen geld voor extra geschenken. Vorige jaren kregen de kinderen letterlijk een volle rugzak, nu is het een strip. Onze bankrekening is leeg. Een groot Lentefeest met professionele begeleiding wordt onmogelijk zonder nieuwe fondsen. De deelnameprijs van 10 euro verhogen is geen optie omdat we niet willen dat iemand dat niet kan betalen.”

“We subsidiëren geen enkel ander feest van erkende levensbeschouwingen of geloofsgemeenschappen”, reageert waarnemend burgemeester Kurt Claeys (Open VLD). “We stellen wel de zaal nog steeds gratis ter beschikking. Tot slot is dit feest er ook niet enkel voor kinderen uit Oostende.”

Productiekosten

Op het stadhuis is bij een andere bron te horen dat het geld van de stad vooral naar de productiekosten van de show ging, voor de regisseur, tekstschrijver, klank, licht en begeleiding. Voorzitter Rondelez heeft enerzijds begrip voor de argumenten van de stad. “Het feest wordt al 63 keer georganiseerd en is historisch gegroeid. Er is een subsidie van 10.000 euro van Oostende, zelf zorgen we voor 5.000 euro en er is 3.000 euro van de West-Vlaamse vrijzinnige centra. Er nemen inderdaad ook kinderen uit andere gemeenten deel, maar het Oostendse geld gaat naar de Oostendse kinderen. We zullen moeten roeien met de riemen die we hebben, want we willen niet in de rode cijfers komen. Een optie is een kleinschalig feest in VLC De Geuzetorre, met dan vier groepen van telkens 250 mensen.”

Dit jaar vindt het feest plaats in het Kursaal op 15 mei om 10 uur. De toegang is gratis.