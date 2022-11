Oostends 11-julicomité maakt doorstart

Er waait een nieuwe wind bij het 11-juli comité Oostende met een nieuw bestuur, plannen voor een groot volksfeest en de opvallende steun van twee Vlaamsminnende politici.

Het 11-juli comité Oostende startte in de jaren ’80 en was de motor van de vieringen rond de Vlaamse feestdag in Oostende. Sinds 1986 reikten ze ook jaarlijks de ‘Orde van de Guldensporen’ uit aan een persoon die bijdroeg aan de uitstraling van de Vlaamse cultuur : schrijvers, kunstenaars of mensen die iets opmerkelijks realiseerden. Ze waren ook de organisator van officiële vieringen, een banket voor de happy few en een mis. De werking van het comité was op de terugweg : veel leden waren al wat ouder en de pandemie zorgde voor een dipje.

Doorstart

Dat was ook journalist en auteur Walter Van den Branden niet ontgaan en op vraag van burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) en schepen Maxim Donck (N-VA) schreef hij een visienota en trok aan de kar voor een doorstart. Die werd nu gerealiseerd met een nieuw bestuur, met veel nieuwe gezichten en uit het oude bestuur Bernard Dedeyne en Hugo Maes. De Vlaamse zaak in Oostende is kennelijk een mannenzaak, want in het tienkoppige nieuwe bestuur is er slechts één vrouw. “Moeilijk te vinden”, luidt het. De steun van de politici is niet vreemd : Tommelein startte zijn politieke loopbaan bij de Volksunie en ook de naam van zijn vader Jef klinkt nog steeds in Vlaamse middens. Maxim Donck (N-VA) : “We mogen deze traditie niet verloren laten gaan in Oostende.” Bart Tommelein : “11 juli kan uitgroeien tot een feest van verbondenheid.”

Met goedkeuring van het vorige bestuur en voorzitter Johan Desmet wordt nu een doorstart gemaakt. “De doelstelling van het comité blijft om een stijlvolle en waardige 11-juliviering te organiseren in samenwerking met zoveel mogelijk Vlaamse verenigingen. Daarnaast willen we de Vlaamse belangen in Oostende behartigen, maar we hebben geen binding met een politieke partij. Ons bestuur bestaat uit Vlaamsminnende mensen, die geen politiek mandaat hebben”, zegt Walter Van den Branden, die werd verkozen tot nieuwe voorzitter. Er zijn grote plannen : “We zullen meer communiceren. Het traditionele programma, met een misviering, ontvangst op het stadhuis en ‘Vlaanderen Zingt’, blijft. Maar het vuurwerk kan vervangen worden door klank- en lichtspel en de feestmaaltijd moet worden omgevormd tot een laagdrempelig Bruegelfeest op een plein.” Als ‘Vlaanderen Zingt’ niet meer plaatsvindt, dan kan er op de kiosk een zangfeest worden gehouden.

Dynamisch

De nieuwe voorzitter ziet meer mogelijkheden : “Ook bestaande activiteiten kunnen in het teken van 11 juli geplaatst worden. Samenwerking met Toerisme Oostende, het Kursaal, jeugdverenigingen, beachclubs en zelfs restaurants kan resulteren in meer activiteiten voor een breed publiek. Uiteraard willen we ook de uitreiking van de Orde van de Gulden Sporen nieuw leven inroepen. De nieuwe dynamiek moet het Feest van de Vlaamse Gemeenschap in Oostende laten uitgroeien tot een groots volksfeest.”