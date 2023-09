Oostendenaars dienen 56 voorstellen in om wijk beter te maken, twaalf daarvan werden aanvaard

Tot eind juli mochten inwoners van Oostende een voorstel indienen om hun wijk of buurt beter te maken. Er werden 56 voorstellen ingediend en die werden afgetoetst met het reglement. Daarvan werden 44 voorstellen weerhouden, twaalf andere voldeden aan alle voorwaarden. De inwoners van de badstad kunnen nu zelf stemmen op de beste voorstellen.

Elk jaar kunnen Oostendenaars voorstellen indienen voor een evenement of iets anders om de wijk waarin ze wonen beter te maken. Er werden 56 voorstellen ingediend, maar daar blijven er nu nog twaalf van over. Die voldoen aan de voorwaarden en worden nu aangeboden ter stemming. “Oostendenaars kunnen creatief en betrokken zijn, dat getuigt van de 56 ingediende voorstellen”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld).

De voorstellen

Zo willen de inwoners van de Tuinstraat hun straat omvormen tot een groen fietspad en ook de bewoners van de Aartshertogstraat willen vergroenen. De Klisse wil dan weer inzetten op kunstbeleving en -beoefening. In het centrum willen de bewoners dan weer fitnesstoestellen voor buiten. Verder is een Braziliaans gebeuren nog een van de voorstellen, willen bewoners muziekworkshops organiseren, een buurtkrantje en wil men het schaken naar de wijken brengen. Tot slot wil men de Vogelwijk seizoensgebonden inkleden, wil men in de Konterdam een fleurig wandelsteegje en willen bewoners nloementuintjes rond de bomen.

“De inspiratiesessies hebben ervoor gezorgd dat bij sommigen het reeds geplante zaadje ontkiemde. De stemming is nu natuurlijk het meest spannende deel en ik roep dan ook iedereen op een kijkje te nemen welk project jouw stem verdient”, aldus schepen Maxim Donck (N-VA).

Zestig stemmen halen

Stemmen kan vanaf 14 jaar voor Oostendenaars en tweedeverblijvers. Dat kan nog tot vrijdag 27 oktober. Om geselecteerd te worden moet elk project minstens zestig stemmen halen. Op basis van de stemmen zal een budget verdeeld worden per wijk over de verschillende voorstellen. Na de stemming krijgen de initiatiefnemers een jaar de tijd om hun plannen uit te werken. Stemmen kan via ons.oostende.be of in een van de ontmoetingscentra.