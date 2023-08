Oostendenaars dagenlang zonder bagage op reis naar Kameroen:“Extra hotel moeten boeken om te wachten op koffers”

Oostendenaar Patrick Jansen trok onlangs met zijn gezin naar Kameroen voor een huwelijk. Het gezin besloot om met Air Maroc te reizen, maar daar hebben ze achteraf heel wat spijt van. Bij aankomst moesten ze vier dagen een extra hotel boeken nabij de luchthaven omdat hun bagage nog niet aangekomen was. Het gezin is ondertussen weer thuis, maar ook in België herhaalde hetzelfde tafereel zich. “We missen nu nog altijd vier zakken.”

Patrick Jansen (58) en Gisette Massouh (50) trokken met hun kinderen naar Kameroen voor het huwelijk van de zoon. Per gezinslid mochten ze twee reiskoffers inchecken en dat deden ze dus ook. “We hadden gekozen voor Air Maroc omdat het ticket hier het goedkoopste was. Als je met zo veel mensen reist, dan kunnen enkele honderden euro’s een groot verschil maken. We betaalden nog altijd 1.300 euro per persoon voor de vlucht heen en terug”, licht Patrick toe. Hij reist regelmatig naar Kameroen, maar het was de eerste keer met deze maatschappij, en waarschijnlijk ook de laatste keer. “We hebben dit echt nog nooit meegemaakt. Toen we aankwamen in de luchthaven, stonden alle passagiers aan de band te wachten op hun bagage. Er kwamen heel wat koffers op de band, maar niemand nam iets mee. Dat vonden we al verdacht. Na twee rondjes begon een medewerker alle koffers af te halen en aan de kant te zetten. Toen we hem aanspraken, zei hij dat we klacht moesten indienen om onze koffers te krijgen. Van onze tien koffers was er geen enkele aangekomen.”

Omdat het huwelijk plaatsvond in een stadje ver van de luchthaven, moest het gezin drie dagen een extra hotel boeken om te wachten op hun bagage. “We zaten daar zonder kleren of spullen. We hadden niets. We moesten ook continu zelf bellen en zoeken waar onze bagage bleef. Soms werden ze boos aan de telefoon omdat we bleven vragen stellen.”

Net op tijd

Gelukkig had de familie op tijd toch hun koffers om van het huwelijksfeest te kunnen genieten. “We hadden gelukkig beslist om een week op voorhand al af te reizen want anders moesten we alle kleren voor het huwelijk dubbel kopen.” Het ergste van alles is de reactie van Air Maroc, vindt het koppel. “Ze vonden het blijkbaar heel normaal. Ze zeiden dat het lag aan de drukke periode. We hebben echter nog nooit problemen gehad met een andere maatschappij.”

vier koffers vermist

Ondertussen is iedereen weer thuis, maar vier van de tien koffers zijn nog vermist. “Bij de aankomst in België was het opnieuw hetzelfde verhaal. Ik moest zondag nog iemand naar Zavemtem brengen en toen heb ik in de opslagruimte vijf koffers teruggevonden. Gisteren is hier ook nog één koffer afgeleverd. Dat is toch geen manier van werken. We hebben van Air Maroc nog niets vernomen van excuses of een toelichting.”

We hebben telefonisch geprobeerd om een toelichting te krijgen van Air Maroc, maar dat is niet gelukt.