Oostendenaar Luc Corbisier, voorvechter van de visserij, sterft in Tenerife

Op 11 april is Oostendenaar Luc Corbisier overleden op 74-jarige leeftijd in Tenerife. De kapitein van de lange omvaart, heeft zich zijn hele leven ingezet voor de visserij. “Hij was een uitzonderlijk figuur”, weet ook zoon Tim.

Luc Corbisier werd geboren op 29 maart 1948 in Oostende, en stierf een paar weken na zijn 74ste verjaardag in zijn studio in Tenerife. “Hij was al een paar jaar ongeneeslijk ziek, dus kwam zijn dood niet geheel onverwacht”, weet zoon Tim, die voorzitter is van de Proper Strand Lopers die regelmatig zwerfvuil weghalen van de stranden. De liefde voor onze kust erfde hij van zijn vader, die kapitein was van de lange omvaart. “Een kapitein in hart en nieren”, aldus Tim. “Ook in het gewone leven had hij graag het stuur in handen, en was hij iemand die geen schrik had voor woelige wateren. Integendeel. Hij was op zijn best als hij wat tegenwind kreeg. Een uitdaging schrikte hem nooit af.”

Luc zette zich altijd in voor het lot van de vissers. Toen hij aan wal bleef, deed hij dat als onderdirecteur van de visserijschool Koninklijk Werk IBIS. Hij werd daarna directeur van de rederscentrale, waar hij zich regelmatig uitsprak over moeilijke kwesties aangaande de visserij zoals bepaalde quota. Ook op Europees niveau probeerde hij zijn steentje bij te dragen als inspecteur van de Europese Commissie. Hij was ook een tijdlang internationaal coördinator van de Stichting voor Duurzame Visserijontwikkeling (SDVO).

Op zijn 67ste ging hij met pensioen, en vond hij plezier in het sportvissen en jagen. Op zaterdag 30 april wordt afscheid genomen in de aula van Uitvaartzorg Marote in Oostende. De crematie en de asneerlating gebeurt op een later tijdstip in intieme kring.

Hij laat zijn vrouw Rita Carpentier na met wie hij in Bredene woonde en twee kinderen Jill en Tim. Hij was de trotse grootvader van Jade, Aïckoo, Ooni, Rhyn-Prince, Luana en Rosie.