Oostendenaar krijgt straf met uitstel voor ripdeal: “Kijken of hij aan de leiband beter functioneert”

Een 24-jarige Oostendenaar is in beroep veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel onder voorwaarden voor zijn betrokkenheid bij een ripdeal.

Robin D. (24) was een vaste klant van Steven D. en maakte ook op 14 januari in Oostende een afspraak om cannabis te kopen. De beklaagde had echter op voorhand al beslist niet voor de drugs te betalen. Tijdens de ripdeal haalde zijn kompaan Christian D. (25) uit met een mes, waardoor het slachtoffer levensbedreigende verwondingen opliep aan zijn nier. Naar eigen zeggen wist Robin D. niet dat Christian D. een mes had meegenomen. Christian D. kreeg vijf jaar cel, Robin D. kreeg 37 maanden. D. kreeg van het hof in januari ook al 12 maanden, maar met uitstel.

Zijn advocaat vroeg om ook deze straf voor de ripdeal om te zetten in een straf met uitstel onder voorwaarden. “Hij heeft een jaar, een maand en vijftien dagen in de gevangenis gezeten. Sindsdien heeft hij zijn leven weer in handen genomen. Hij heeft intussen werk en een vriendin met een kindje waar hij voor zorgt. De voorwaarden die hij heeft gekregen, leeft hij strikt na.”De procureur-generaal was akkoord. “We zullen kijken of hij aan de leiband beter functioneert.” Ook het hof was akkoord en veroordeelde Robin D. tot twee jaar met uitstel onder voorwaarden, waaronder werken aan zijn drugsverslaving. (OSM)