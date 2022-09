Oostendedagen zijn gemengd succes: avondfeest wellicht afgevoerd wegens te weinig belangstelling

Dit jaar waren er voor het eerst twee Oostendedagen. Het initiatief kende op zondag een groter succes. Wellicht verdwijnt het avondfeest wegens te weinig belangstelling.

Na een eerste Oostendedag op de Wellingtonrenbaan in 2021 werd dezelfde locatie gekozen voor een avondfeest op zaterdagavond. Op vrijdagavond vond daar trouwens het personeelsfeest van de stad plaats. Het feest op zaterdagavond met Oostendse bands en artiesten kwam traag op gang en de presentatie door Herr Seele lokte gemengde reacties uit.

Echte grote namen waren er niet en de artiesten kregen ook maar een korte tijd voor hun act. Veel bezoekers kwamen, in navolging van de Paulusfeesten, vooral voor de ‘sfeer en gezelligheid’. “Er daagden voor het avondfeest 1.100 mensen op en dat is minder dan verwacht. Vorig jaar was er maar één dag en we dachten dat deze formule zou aanslaan”, zegt schepen van Feesten en Ontmoetingscentra Maxim Donck (N-VA).

Op zondag stonden 9 ontmoetingscentra centraal tijdens ‘feest in de wijk’; elk met een eigen thema, zoals kunst, landbouw, de luchthaven, ambachten, kunst, James Ensor of het maritieme. Daarover is de schepen enthousiast : “Ik heb zelf Ter Yde, Schaperye, De Blomme en De Schelpe bezocht en was daar erg verrast door de creativiteit. Er was in elk centrum zeer veel volk en dat bewijst dat het programma zeer attractief is. De themamomenten slaan aan. Bovendien konden verenigingen uit de wijk er zichzelf voorstellen. Die formule moeten we volgend jaar opnieuw toepassen en uitbreiden. De buurtgebonden werking zorgde in de namiddag voor volle centra. Zelfs was ik erg verrast door de kunstwerken in De Schaperye.”

