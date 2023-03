Oostende zal Amandine digitaal ontsluiten

De Amandine zal het in eerste instantie moeten doen met een digitale ontsluiting zonder een bemande uitbating. “Er was zelfs geen beheersplan”, haalde burgemeester Bart Tommelein uit op de gemeenteraad.

Voor zijn laatste tussenkomst als gemeenteraadslid wilde Jan Vanroose (Vooruit) meer weten over de toekomst van de Amandine naar aanleiding van de afwerking van de schilderwerken. Bart Tommelein reageerde verbaasd: “Het is wel verrassend dat er tussen 2000 en 2018 nooit vragen werden gesteld of interpellaties waren over de laatste IJslandvaarder. Er was zelfs geen plan voor beheer en behoud van dit maritiem erfgoed.” Hij zei dat het schip enkel met gidsen kan bezocht worden: “Toerisme onderzoekt nu of we het kunnen uitbaten als belevingscentrum. Dat is niet evident want het museum is niet meer up to date. Daarom zullen we in eerste instantie kiezen voor een digitale ontsluiting waarbij passanten via innovatieve storytelling zoals virtual reality en hologram toch kennismaken met het verhaal van de visserij. De Amandine zal ingeschakeld worden in een parcours langs de Visserskaai.” Oostende heeft momenteel een aanvraag voor subsidies lopen en bekijkt een samenwerking met andere organisaties die bezig zijn met maritieme onderwerpen.