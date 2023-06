Oostende wil Mercator definitief tegen de kade laten liggen

Het stadsbestuur van Oostende heeft besloten om een aanvraag in te dienen bij het Agentschap Onroerend Erfgoed om de huidige ligging van de Mercator tegen de kade te behouden.

Op 28 maart 2023 werd de Mercator tegen de kade gelegd om werken uit te voeren. Het schepencollege besliste om de Mercator op deze manier te laten liggen. Dit besluit is genomen op basis van de vele voordelen die deze locatie biedt op het gebied van toegankelijkheid, beheer en onderhoud van het historische schip. Toerisme Oostende vzw zal nu het Agentschap Onroerend Erfgoed verzoeken om deze ligging definitief te maken via een toelating.

Burgemeester Bart Tommelein: “De nieuwe ligging heeft objectief gezien alleen maar voordelen. We verhogen op deze manier de veiligheid voor zowel het schip als de bezoekers, we kunnen het schip beter en tegen lagere kosten onderhouden en op termijn kunnen we onze prachtige Mercator ook toegankelijker maken.”

Extra in- en uitgangen

Door deze ligging kunnen bezoekers langs het schip wandelen en de volledige lengte en romp bewonderen, wat zorgt voor een grotere zichtbaarheid van het schip. Bovendien kan het hijsen van de zeilen nu gemakkelijker plaatsvinden, met minder afhankelijkheid van de wind. De huidige ligging zorgt ook voor extra in- en uitgangen, waardoor mensen in geval van nood gemakkelijker van boord kunnen, zowel via de reguliere uitgangen als via een extra nooduitgang via het voordek.

Het schip zal minder afhankelijk zijn van de wind, waardoor het niet meer zal ‘rollen’ of op drift zal slaan dankzij de nabijheid van de kaaimuur en de aanwezige ankerpunten. Dit vermindert ook de tussenkomsten van de brandweer om het schip vast te leggen. De brandweer kan gemakkelijker het volledige schip bereiken bij noodsituaties.

Gefaseerde onderhoudswerken

De regelmatige herstellingen aan masten en tuigage kunnen efficiënter worden uitgevoerd met behulp van een hoogwerker of kraan vanaf de kade van het Jan Piersplein. Daarnaast kunnen onderhoudswerken nu gefaseerd plaatsvinden, vanwege de bereikbare ligging.

Er zijn plannen om het hoofddek van het schip in de toekomst rolstoeltoegankelijk te maken met behulp van een helling of lift. Dat zou een unicum zijn, aangezien rolstoeltoegankelijkheid voor dergelijke schepen wereldwijd zeldzaam is. Ook dit voordeel ligt aan de basis van de beslissing om het schip op haar huidige ligging te laten liggen.