Oostende voorziet vrijwilligers die zich bekommeren om zwerfkatten voortaan van kattenvoeding

In Oostende krijgen vrijwilligers die zich bekommeren om zwerfkatten een zogenaamde ‘poezenpas’. Voortaan krijgen ze ook eten dat ze zwerfkatten kunnen toedienen. “Als stad zijn we dat eigenlijk verplicht”, zegt schepen Fabrice Goffin (Vooruit Plus).

De stad hanteert een zwerfkattenbeleid waarbij vrijwilligers instaan voor de verzorging en sterilisatie van zwerfkatten. De stad draagt daarvan de kosten. Jaarlijks wordt zo om en bij de 10.000 euro budget uitgetrokken voor dierenartskosten. “Eigenlijk moeten wij als stad volgens dat beleid beschutting plaatsen voor de dieren en ook in eten voorzien”, duidt de schepen. “Al jaren is het zo dat 58 vrijwilligers in onze stad een zogenaamde poezenpas hebben, maar zelf moeten instaan voor het eten. Dat kan in principe niet de bedoeling zijn.”

En dus springt de stad nu in de bres om de vrijwilligers van katteneten te voorzien. “Vrijdag was de eerste keer dat de vrijwilligers een zak kattenvoeding konden komen halen. Ondertussen werd Ruth Verhaeghe aangesteld als coördinatrice van de vrijwilligers. Al jaren trekt ze aan de kar om voeding door de stad te laten bekostigen”, aldus Goffin.

“Wij zijn daar natuurlijk heel blij mee, want nu moeten we ons eigen budget niet meer aanspreken om voeding te voorzien voor de zwerfkatten”, zegt Ruth. “We merken sowieso een verbetering wat het aantal zwerfkatten betreft, dat komt doordat er stelselmatig gesteriliseerd wordt. Maar er blijven nog zo’n 200 tot 300 zwerfkatten aanwezig in de stad.”