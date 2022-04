Oostende voert extra camera’s en hogere GAS-boetes voor sluikstorten in

Er werden vorig jaar 24.657 GAS-boetes uitgeschreven. Ongeveer even veel als het jaar daarvoor, maar er is een verdubbeling aan GAS-boetes rond openbare reinheid, zoals sluikstorten, hondenpoep en sigarettenpeuken. Oostende stuurt bij : er komen extra camera’s en de tarieven voor sluikstorten verhogen.

Er worden elk jaar (met uitzondering van het coronajaar) ongeveer even veel GAS-boetes uitgeschreven : 21.923 (2017), 24.150 (2018), 22.821 (2019), 15.908 (2020) en 24.667 (2021). In grote lijnen worden die gegeven voor openbare reinheid (3.162), parkeren (10.232) en gemengde inbreuken volgens de wegcode (10.800). Schepen Maxim Donck (N-VA) : “Er zijn trends en die zijn een gevolg van een bijgestuurd stedelijk beleid. Het aantal GAS voor openbare reinheid, zoals sluikstorten, hondenpoep en sigarettenpeuken, is op twee jaar meer dan verdubbeld van 1475 naar 3162. En daar zijn we blij mee, want het is het resultaat van werk onze nieuw aangeworven vaststellers.”

“De openbare reinheid neemt een steeds groter aandeel in”, aldus de schepen. “Dat is nu één op zeven GAS-boetes en wat mij betreft mag dat nog omhoog. De focus op de autobestuurder is ook weg. Het aantal gemende inbreuken tegen de wegcode daalt. Er is nu meer aandacht voor inbreuken die niet onder het strafrecht vallen. Het niet leggen van een parkeerschijf stijgt van 1895 naar 4591. Dat is een rechtstreeks gevolg van controles op het bewonersparkeren in zones waar dat voor de buurt belangrijk is, zoals bijvoorbeeld Raversijde, de Dorpstraat of de Baelskaai.”

Hogere boetes

De tarieven op een dergelijke inbreuk zullen wel verlaagd worden. Oostende verlegt verder de focus naar netheid. “Openbare reinheid is een absolute prioriteit voor dit stadsbestuur. Er wordt veel energie gestoken in het net houden van het openbaar domein en dus mag er ook gehandhaafd worden. Het vaststellen van overtredingen op dat vlak is niet evident. Daarom gaan we een vijftal extra wijkcamera’s aanschaffen. Die zullen we inzetten op de wijken. De camera’s nemen 72 uur op, maar het uitlezen, vroeger een tijdrovende job, wordt sterk geautomatiseerd, zodat de vaststellers enkel de essentiële fases moeten bekijken.” Maar er verandert binnenkort nog meer. “ We zullen de GAS-boetes voor openbare reinheid verhogen van 60 naar 150 euro voor sluikstorten, hondenpoep en wildplassen, met uitzondering van het huisvuil.” De nieuwe tarieven gaan nog voor de zomer in. (EFO)