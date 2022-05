Oostende vervangt ‘De Grote Klok’ door gloednieuw Stadsmagazine

Stad Oostende lanceert vanaf 27 mei een gloednieuw Stadsmagazine. Het Stadsmagazine Oostende zal voortaan De Grote Klok vervangen. Er werd gekozen voor een volledig nieuwe lay-out, een nieuwe naam en een groter formaat. Het Stadsmagazine wordt nog steeds elke twee maanden verdeeld op alle adressen in Oostende.

Vanaf 27 mei valt bij alle Oostendenaars een nieuw stadsmagazine in de bus. Dit magazine zal voortaan De Grote Klok vervangen. “Er werd gekozen voor een volledig nieuwe lay-out: eigentijds, stoer én karaktervol, net als de Stad aan Zee zelf. Het magazine heeft ook een groter formaat, wat het lezen nog aangenamer maakt. Daarnaast werd met ‘Stadsmagazine Oostende’ voor een duidelijke naam gekozen. Het magazine zal net als voorheen elke twee maanden verschijnen en staat nog steeds vol nuttig info voor de inwoners, maar nu met nog meer verhalen over de Stad aan Zee”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). “Stadsmagazine Oostende valt in elke bus en je kan het ook online lezen. Het heeft nu een eenvoudige naam die de lading dekt. Met het volldige vernieuwde stadsmagazine willen we de Oostendenaars nog beter bereiken.”

Vaste rubrieken

Er zullen een aantal vaste rubrieken terugkomen in het Stadsmagazine. Zo is er elke editie een nieuwe inwoner aan het woord over de eerste indruk van de stad. In de rubriek ‘Vroeger en nu’ duiken we de archieven in en halen een oud beeld van Oostende boven. Tegelijk zie je een recente foto van dezelfde locatie. Er wordt ook een ‘Veelgestelde vraag’ en een specifiek ‘Cijfer’ in de kijker gezet. De rubriek ‘Love Oostende’ blijft bestaan. Daar zie je een selectie Oostendefoto’s, ingezonden door inwoners en bezoekers van de stad. Wie graag puzzelt, wordt verwend, want in het Stadsmagazine vind je voortaan een op en top Oostends kruiswoordraadsel. Wie het magazine goed gelezen heeft, vindt zonder probleem de oplossing en maakt kans op een Oostendegadget. Tot slot worden achteraan in het magazine de vele events en doe-tips gebundeld. Deze UiT-pagina’s hebben eenzelfde achtergrondkleur en zijn dus makkelijk te herkennen.

Het nieuwe stadsmagazine werd ontwikkeld onder begeleiding van communicatiebureau Korttom en Gevaert Graphics staat in voor de vormgeving.