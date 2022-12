Oostende verliest traditie en parel aan de kroon: Bal Rat Mort sterft stille dood na 124 jaar

De kogel is door de kerk. Na onderling overleg tussen Cercle Coecilia, stad Oostende, dienst voor toerisme en Kursaal Oostende, werd besloten om een definitief punt te zetten achter de organisatie van het bekende Bal Rat. Er komt een droevig einde aan een traditie van 122 edities. Meer dan honderd jaar was het mondaine feest een initiatief van de Cercle Coecilia met een thema en verkleedwedstrijden. De jongste negen jaar werd voor een nieuwe aanpak gekozen en het feest verloor zijn charme. De samenwerking met Kursaal Oostende, Alain Tournoy en Radio Modern was geen succes en lokte minder volk. De twee coronajaren betekenden de genadeslag voor één van Oostende’s meest bekende en internationale evenementen.

In maart 2020, net voor de coronapandemie uitbrak, werd in het Kursaal de 122ste editie, en tevens de laatste, van het Bal Rat Mort georganiseerd. De traditie van het gemaskerd bal, met kunstschilder James Ensor als thema, vond zijn oorsprong in 1896 toen leden van Cercle Coecilia na een nachtje Parijs in Monmartre naar Oostende terugkwamen met het idee om een eerste liefdadigheidsbal Bal Rat Mort te organiseren. Het mondaine feest met pieken tot 7.000 bezoekers, drie maskerwedstrijden, orkesten in zes verschillende zalen tot op het podium van de concertzaal, groeide uit tot een internationaal succes, vooral met belangstelling vanuit Engeland. Het Bal Rat Mort werd een jaarlijks festijn.

De jongste tien jaar ging het succes in dalende lijn. De Engelse feestneuzen konden de ferry niet meer nemen naar het vasteland en een carnavalsweekend Oostende boeken. De nieuwe aanpak, zonder maskerwedstrijden en mooie prijzen, sloeg niet meer aan. De inspanningen van de Kursaal medewerkers en Toerisme Oostende ten spijt. Door de coronacrisis was er in 2021 geen Bal Rat Mort en ook voor 2023 is de beslissing definitief: de Rat Mort is dood en begraven.

Spektakel

“Het Bal Rat Mort had naam en faam als een feest met een ziel. Feestvierders kwamen naar het bal om te maskeren en deel te nemen aan de verkleedwedstrijden en misschien een mooie prijs (een reisje of een cruise) te winnen”, zegt Maurice Quaghebeur, jarenlang voorzitter en sinds dit jaar erevoorzitter van de Cercle Coecilia.

“Andere mensen kwamen genieten van het spektakel. Een derde categorie kwam om te fuiven, te drinken, te dansen en plezier te maken. De voorbije jaren heeft het Bal Rat Mort door allerlei omstandigheden, waaronder ook de coronacrisis, zijn ziel en zijn charme verloren. De Cercle Coecilia heeft zijn volledige medewerking gegeven aan Kursaal en toerisme, maar de citroen is uitgeperst. Organiseren met verlies is geen oplossing. Onze vereniging, de Confrérie du Rat Mort, gaat door met het aantrekken van nieuwe ridders. We blijven open staan voor nieuwe initiatieven. In 2023 komt er zeker geen Rat Mort en in 2024 is een groot Ensor Event gepland. Wat het wordt, moet nog beslist worden. Wij wachten af en zijn klaar om mee op de kar te springen!”

Veel geïnvesteerd

Gwendolyn Nys, directeur van het Kursaal, kon de woorden van Maurice Quaghebeur alleen maar bevestigen. “Het is jammer maar helaas, het doek is gevallen over het Bal Rat Mort, één van Oostende’s oudste manifestaties. Voor de eeuwwisseling oogstte het feest internationaal succes met aanlokkelijke thema’s, in een organisatie van de Cercle Coecilia. De jongste jaren hadden wij, toerisme Oostende en Kursaal, de organisatie overgenomen. Er werd veel geïnvesteerd, maar de interesse bleef weg: geen buitenlanders, te weinig feestvierders, geen rendement”, zegt Gwendolyn. “De evaluatie was negatief en dan is het logisch dat we er een punt achter zetten. Het Kursaal zal in 2023 geen carnaval organiseren. In 2024 pakt stad Oostende wel uit met een groot Ensor Event. Uiteraard zal Kursaal Oostende zijn volle medewerking verlenen!” (FRO)