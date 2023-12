Oostende verlaagt leegstandstaks, maar voor Anthony blijft onzekerheid of hij belasting van 112.500 euro moet betalen: “Hoop op begrip”

Oostende zal eigenaars van panden die meer dan vijf jaar leeg staan of verwaarloosd zijn minder zwaar belasten. Het basisbedrag wordt niet langer vervijfvoudigd, maar verdubbeld. Dit jaar kreeg Oostendenaar Anthony Deketelaere nog een brief in de bus dat hij 112.500 euro leegstandstaks moet betalen. De aanpassing kan echter niet met terugwerkende kracht aangepast worden. Anthony heeft nu bezwaar ingediend en hoopt op begrip bij de stad. “Anders moet ik mijn eigendom verkopen.”

De stad Oostende besliste in 2022 om ingrijpende maatregelen te nemen om eigenaars van panden die langer dan vijf jaar leeg staan tot actie te dwingen door het basisbedrag te vervijfvoudigen. Op de lijst met negentien panden stond echter ook de oude boerderij van Anthony Deketelaere.

“De boerderij of zoals mijn grootouders het vroeger noemden ‘Toeduus’ (Het oude huis, red.) is al in onze familie van vóór de tweede Wereldoorlog. Mijn grootouders kochten het via openbare verkoop en beslisten om de boerderij niet verder als boerderij uit te baten. Ze woonden een tijdje in de boerderij en daar ter plaatse is mijn vader en zijn zus geboren. Later bouwden ze een huis op hetzelfde perceel aan de straatkant van de Gelijkheidstraat. Ik kocht het eigendom van mijn grootmoeder toen ze naar een home moest”, licht Anthony toe.

Achtertuin

Het gebouw is al heel lang in verval, maar Anthony wilde het graag opknappen. Hij doet dat echter alleen en met beperkte middelen en daardoor slepen de verbouwingen al lange tijd aan. “Toen ik in 2016 melding kreeg dat de ruïne van de boerderij in mijn achtertuin op de lijst van leegstaande panden was gezet, was ik verbaasd. Het gebouw is immers niet zichtbaar van op het openbaar domein en is enkel toegankelijk via een oprit naast mijn huis. Het trekt geen criminaliteit of ongedierte aan en niemand heeft er last van”, licht Deketelaere toe.

“De optie die mij door het stadsbestuur werd gegeven, was ofwel wind en waterdicht krijgen binnen de drie jaar of afbreken. Dat laatste is voor mij geen optie. Ik hecht veel waarde aan dit stukje erfgoed. Ik heb alleen wat tegenslag gekend waardoor ik de werken niet altijd kon verderzetten. Ik ben nu wel heel hard aan het werken om het gebouw tegen het einde van het jaar winddicht te krijgen. Ik kan dat doen dankzij hulp van een vriend die elke dag komt helpen.”

Bezwaar

Anthony is blij dat de belastingverordening nu aangepast wordt, maar ondertussen weet hij niet of hij de hoge belasting nog zal moeten betalen. “Ik had tot 14 december om bezwaar in te dienen en heb dat nu ook gedaan. Er komt nu een hoorzitting waarop ik mijn argumenten kan toelichten. Ik hoop dat de stad begrip toont voor mijn situatie. Ik kan aantonen dat ik al heel wat werk heb verricht en dat ik zeker niet van kwade wil ben. Ik heb de afgelopen maanden heel wat slapeloze nachten gehad door deze hele situatie. Ik hoop dat er iets aan dat hoge bedrag kan gedaan worden, want als ik 112.500 euro moet betalen, zal ik mijn eigendom moeten verkopen. Ik heb nu al tegen de 50.000 euro aan boetes moeten ophoesten, geld dat ik had kunnen uitgeven aan de verbouwingen.”

Schepen Kurt Claeys (Open VLD) bevestigt dat Anthony zijn zaak nog zal moeten bepleiten op de hoorzitting. “We kunnen de belasting niet met terugwerkende kracht aanpassen. De bedoeling van dit hoge bedrag was om eigenaars tot actie aan te zetten. Dat is in veel gevallen ook gelukt, maar we merken ook dat het ervoor zorgt dat diezelfde panden ook moeilijker verkocht raken omdat de belasting als een zwaard van Damocles boven de eigenaars hun hoofd hangt. Dat mag niet de bedoeling zijn. We willen net dat er beweging komt in deze dossiers en dat de gebouwen een nieuwe toekomst krijgen. We hebben daarom ook aangepast dat nieuwe eigenaars twee jaar de tijd hebben om zich in regel te stellen met de bedoeling dat er nieuwe initiatieven komen.”