Oostende steunt kleinschalige wijkinitiatieven: 70.000 euro voor zeventien Wijkprikkels

Het stadsbestuur van Oostende geeft steun aan zeventien ideeën van wijkbewoners om hun buurt te verbeteren. Er is een flink budget, maar de indieners krijgen dat niet zomaar. Ze moeten namelijk voldoende steun vinden in hun omgeving.

De hervorming van de wijkbudgetten werpt zijn vruchten af. De kleinschalige initiatieven in een buurt of straat moeten niet langer concurreren met de grotere festivals en events voor stemmen en geld. Wijkprikkels heeft ook een budget van 70.000 euro, dit jaar voor zeventien projecten.

Vooruit-schepenen Fabrice Goffin (buurten en wijken) en Judith Ooms (participatie) leggen uit: “De mensen weten het best wat er kan gebeuren in hun eigen straat om die nog beter te maken. Dit is een concreet plan om hen daarin te steunen. Kleine ideeën kunnen wel degelijk een verschil maken. We engageren ons om die zaken ook uit te voeren. Samen met de buurtbewoners maken we de wijk jovialer.”

Minstens 60 stemmen

De zeventien indieners kregen van de stad promotiemateriaal en tips hoe ze hun idee aan de Oostendenaar kunnen presenteren. Voor goedkeuring zijn er minstens zestig stemmen nodig. Dat lijkt eenvoudig en een haalbare kaart, maar dat is het niet. Vorig jaar waren er twaalf voorstellen waarvan één onvoldoende stemmen haalde en niet werd gerealiseerd. Er kan voor die ideeën gestemd worden tot 5 maart via Ons Oostende of via de ontmoetingscentra (drie stemmen per persoon). Dit voorjaar volgt een nieuwe oproep.

Cricket

Buurtbewoner Peter Beyen draagt het cricket een warm hart toe. “Er wordt al jaren cricket gespeeld op het Westerkwartier. Vroeger was dat op het Gerechtsplein, maar nu steeds vaker op het Catharinaplein. Er waren signalen van mensen die er met hun kinderen spelen of op een bankje zitten dat de cricketballen hen om de oren vlogen. Vandaar mijn plan voor een mobiele cricketkooi, die er voor zal zorgen dat dit niet meer gebeurt. De kooi kan ook op andere plaatsen gebruikt worden. Cricketspelers kunnen van hun sport genieten zonder overlast voor de andere parkgebruikers. Ik heb er vertrouwen in dat ik de zestig stemmen zal ophalen.”

Boomspiegels

“Wij verzorgen bloemen en planten rond de bomen en willen dat graag uitbreiden”, zeggen Rietje en Marcus. Hun project is heel spontaan ontstaan.

Marcus: “Ik ben gestart in de Timmermanstraat en dat breidde al snel uit naar de Plantenstraat en de Vercoulliestraat. Onder elke boom leggen we de boomspiegel aan met bloemen en planten zodat insecten en vogels een toevluchtsoord hebben. Nu willen we uitbreiden en ook de beschadigde delen herstellen want er is wel wat vandalisme. Er zijn nu al 25 mooie boomspiegels.”

Rietje: “Tot nu toe betaalden we het zelf en deden het met giften, maar dat is niet langer haalbaar. De steun van de stad zou heel erg welkom zijn zodat we het kunnen uitbreiden naar andere straten en zo de hele buurt beter maken. Het slaat aan en we zullen zeker onze zestig stemmen halen.”

Hobby

“Onze hobbyprikkel wil mensen samenbrengen”, zegt Peter Desnerck van Curieus. “Bewoners hebben een boeiende hobby en er zijn hobbyclubs, maar die worden soms niet gematcht. Mensen zoeken om een hobby samen te doen, maar vinden niet steeds hun weg. Wij willen hen samenbrengen, mensen met een bijzondere hobby aan het woord laten, hen portretteren en tonen op een bijeenkomst. We zullen ook alle clubs erbij betrekken met lessen of demo’s. We willen zorgen voor meer leden bij de clubs en er ook voor zorgen dat mensen die sporadisch met anderen willen samenkomen dit kunnen doen.”