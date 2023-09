Oostende start twaalf fonteinen opnieuw op: “Zorgen op heel wat plaatsen voor meer sfeer en gezelligheid”

Stad Oostende start verschillende fonteinen opnieuw op, binnenkort zullen ze weer bruisen als vanouds. Voor een aantal andere wordt een alternatieve invulling gezocht omdat ze te veel energie verbruiken en/of de kosten te hoog oplopen.

Stad Oostende stelt verschillende fonteinen opnieuw in werking. Deze werden in het najaar van 2022 stilgelegd omwille van kosten- en energiebesparende maatregelen. In de voorbije maanden hebben de stadsdiensten de werking van de fonteinen grondig geanalyseerd, en daaruit volgt nu een plan van aanpak voor heropstart of vergroening. Een aantal fonteinen verslindt te veel energie of vereist te grote herstellingswerken. Ze zullen daarom niet meer worden opgestart. Deze fonteinen krijgen een mooie nieuwe invulling.

Sfeer, gezelligheid en functioneel

“We blijven volop inzetten op een gezellige, warme stad. Fonteinen zorgen op heel wat plaatsen voor meer sfeer en gezelligheid. Daarom starten we ze opnieuw op waar ze een echte meerwaarde zijn in onze publieke ruimte. De fonteinen die we niet meer kunnen opstarten krijgen een andere mooie, vaak groene, invulling”, aldus eerste schepen Björn Anseeuw, bevoegd voor Openbaar Domein.

Schepen van Mens & Milieu, Silke Beirens: “Sommige fonteinen brengen zuurstof in het water en werken dus heel functioneel, niet alleen om vissterfte tegen te gaan, maar ook ter preventie van botulisme bij watervogels. Bij de combinatie van hoge temperaturen en stilstaand, zuurstofarm water kunnen bepaalde bacteriën die de gifstoffen produceren immers goed gedijen. Andere fonteinen zijn echte energievreters. Het is dan ook normaal dat we als stad met hoge klimaatambities bewust omspringen met de energie die onze fonteinen verbruiken.”

Wanneer wel, wanneer niet?

Net zoals voorheen zullen de fonteinen tijdens de zomer het langst draaien, van 8 uur tot 22 uur (van half juni tot half september). In het tussenseizoen van 8 uur tot 18 uur (vanaf half september tot half november en vanaf krokusvakantie tot half juni). Tijdens de winterperiode worden de fonteinen tijdelijk buiten werking gesteld met uitzondering van drie locaties omwille van de aanwezigheid van vissen (half november tot krokusvakantie).