Oostende start kerstvakantie opnieuw met Winter Kick-Off

Na enkele jaren afwezigheid trapt de uitgaansbuurt dit jaar de kerstvakantie opnieuw af met een Winter Kick-Off. Samen met de uitbaters van de Quality Bars zal de stad de Langestraat op vrijdag 22 december omtoveren tot een heus winterwonderland. Infocoaches zullen aanwezig zijn tussen de feestvierders.

Op vrijdag 22 december is iedereen welkom in de Langestraat om mee te feesten op de beats van onder meer DJ Passe, DJ Dax en DJ Bibi_D. De Winter Kick-Off start om 20.30 uur en duurt tot 00.30 uur. Nieuw dit jaar zijn straatacts die extra sfeer zullen brengen. Het event is bovendien helemaal gratis.

Maxim Donck, schepen van Uitgaansbeleid: “Traditiegetrouw viert de Oostendse uitgaansbuurt de start van de kerstvakantie met de Winter Kick-Off. Door verschillende omstandigheden kon het feestgebeuren enkele jaren niet plaatsvinden. Dit jaar is de Winter Kick-Off helemaal terug en slaan de uitbaters van de Quality Bars en stad Oostende opnieuw de handen in elkaar om de Langestraat compleet te transformeren in een winterwonderland.”

Infocoaches

Vanuit het Positief Uitgaansbeleid wil de stad maximaal inzetten op een avond waar amusement en veiligheid elkaar aanvullen. Daarvoor zullen opnieuw infocoaches aanwezig zijn in de uitgaansbuurt. Zij maken op een erg laagdrempelige manier contact met het uitgaanspubliek. Bovendien kan je bij hen terecht om melding te maken van grensoverschrijdend gedrag, genoten ze een EHBO-opleiding en kunnen ze bemiddelend optreden bij gevallen van agressie.