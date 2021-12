Oostende sluit kerstmarkten door nieuwe maatregelen

Door de verstrengde coronamaatregelen zijn beide kerstmarkten in Oostende vanaf vandaag gesloten. Enkel de ijspiste op de vijver van het Leopoldpark blijft open.

Het Overlegcomité besliste woensdag om bepaalde maatregelen te verscherpen met het oog op de omikronvariant van het coronavirus. Na de publicatie van het nieuwe Koninklijk Besluit werd vrijdag en zaterdag overlegd tussen de stad Oostende, de veiligheidsdiensten en de organisatoren. Uiteindelijk hebben ze geoordeeld dat de nieuwe maatregelen het onmogelijk maken om de kerstmarkten zoals gepland te laten verlopen.

Wel nog schaatsen

Winter in het Park was al op 3 december gestart in het Leopoldpark. Vanaf zondag moet de kerstmarkt met kraampjes, kermisattracties en andere stands dus sluiten. Hetzelfde geldt voor Christmas Village op het Visserplein. Sinds 16 december stonden er meerdere kraampjes en was er live muziek voorzien.

De ijspiste op de vijver van het Leopoldpark blijft wel nog open tot 9 januari. Aan de schaatsbaan blijven de pop-uphorecazaken de Bärenhutte en de Ice-Bar eveneens open.

Bezoekers kunnen er wel pas op maandag opnieuw terecht, want de drankgelegenheden moeten eerst aangepast worden aan de nieuwe maatregelen. Een Covid Safe Ticket zal er verplicht zijn.