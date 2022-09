Oostende sluit beide strekdammen af door weersvoorspelling

Er wordt vrijdag en zaterdag redelijk wat regen en wind verwacht aan de kust.

Vrijdagochtend omstreeks 4.30 uur hielp de Oostendse politie met het neerhalen van een zeil op een pleziervaartuig. Een politiepatrouille hoorde hevig gekletter afkomstig van de mast van een boot in jachthaven Mercator. In eerste instantie leek het vaartuig er bovendien wat wanordelijk bij te liggen, waarop de politie de eigenaar contacteerde. Samen deden ze nazicht van het schip. Alles bleek finaal in orde, behalve een zeil dat door de vrij strakke wind – de oorzaak van het aangehaalde gekletter – naar beneden gehaald moest worden.

Er wordt vrijdag en zaterdag nog meer herfstweer verwacht, met onder meer redelijk wat regen en wind. Daardoor zijn beide strekdammen preventief afgesloten vanaf 14.40 uur tot zaterdag 22.20 uur. Het toezicht is in eerste instantie in handen van de scheepvaartpolitie.