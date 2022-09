‘Oostende Showt Mode’ steunt strijd tegen kanker met grootse show

Met ‘Oostende Showt Mode’ staat op zaterdag 1 oktober een uitzonderlijk evenement Kursaal Oostende gepland. Maar liefst 200 modellen van 7 tot 77 jaar – allemaal uit Oostende – zullen de herfst- en wintercollecties presenteren van toonaangevende zaken uit de stad. “Een wereldprimeur”, glundert trotse bezieler en regisseur Noël Mylle. De opbrengst gaat naar Kom op tegen Kanker en vzw Zorghuis Oostende.

Noël Mylle en zijn productiehuis Théâtre de la Mode hebben al flink wat ervaring op de teller. “Ik heb een achtergrond in de architectuur, maar begon met regisseren in 1978. Daarna volgden voorstellingen in heel Europa, steevast met een prominente rol voor mode. Ik wil de mensen kippenvel doen krijgen, emoties doen ervaren. Het esthetische – vormen en kleuren – spelen steevast een heel belangrijke rol”, vertelt Noël.

“Als bij toeval raakte ik sinds 1998 betrokken bij tal van goede doelen om benefietevents op te zetten, onder meer voor de palliatieve zorg.” Met het event Oostende Showt Mode ligt de focus op Kom op tegen Kanker en Zorghuis Oostende, het opvanghuis voor mensen met kanker.

“Liefst zeventig Oostendse zaken en bedrijven tonen hun solidariteit in de strijd tegen kanker. De ondernemingen zijn afkomstig uit de mode, lifestyle, interieur, beauty, wellness, bouw en horeca. Vervolgens hebben zij maar liefst 200 Oostendse modellen van 7 tot 77 jaar voorgedragen, die op een imposante catwalk in de Erehal van het Kursaal zullen paraderen. Zoveel modellen en in die context: dat is een wereldprimeur. Ze brengen een verrassende, nog nooit eerder geziene, voorstelling met de herfst- en wintercollecties van toonaangevende zaken uit de stad. Er is ook een optreden van de Koninklijke Balletschool Rose d’Ivry met vijftig dansers. Het bekende dameskoor van Aimée Thonon brengt een ludieke ode aan het leven. Afsluiten doen we met een netwerkhappening en afterparty met een achtkoppig ambiancevol orkest”, vertelt Noël Mylle nog. De hele show staat in het teken van Oostende met verwijzingen naar bijvoorbeeld het ferryverleden en de stadskleuren.

Anne De Baetzelier

Televisie- en mediapersoonlijkheid Anne De Baetzelier verzorgt de presentatie. Tickets kosten 35 euro in voorverkoop en zijn verkrijgbaar via Toerisme Oostende (059 70 11 99) en Zorghuis Oostende (0495 50 12 61). Meter van het evenement is de vereniging VVVUUR vrouw en vrij Oostende met Nathalie Vervaecke als voorzitter. Tickets zijn ook bij hen te koop via 0486 20 15 81. De show start om 19 uur.

www.oostendeshowtmode.be.