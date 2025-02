Oostende organiseert infosessies over hondengedrag

In Oostende mogen honden op sommige stukken van het strand loslopen, maar de eigenaars moeten steeds in staat zijn om het dier onder controle te houden. Naar aanleiding van enkele bijtincidenten organiseert de stad nu gratis infosessies met een ervaren hondengedragsdeskundige.

“We zien het aantal huisdieren, in het bijzonder het aantal honden, in onze stad groeien. Dat is fijn, want de band tussen mens en dier is van onschatbare waarde. Even belangrijk daarin is hoe we allemaal samenleven en ons bewegen. Daarom willen we met deze sessies baasjes ondersteunen in een verantwoord en veilig hondenbezit”, zegt schepen van Dierenwelzijn Fabrice Goffin (Vooruit Plus).

Om dergelijke voorvallen tussen honden en hondeneigenaars in de toekomst in te perken en baasjes te ondersteunen in een verantwoord en veilig hondenbezit, organiseert de stad Oostende een unieke uiteenzetting door ervaren gedragsdeskundige Nele Vlaminck. Zij deelt er waardevolle inzichten en praktische tips over hoe je de band met je dier kan versterken.

Gouden regels

Hoe herken je stresssignalen bij je hond? Wat zijn de gouden regels in hondengedrag? Hoe zorg je voor veilige en aangename interacties tussen honden onderling en met andere mensen? Deze uiteenzettingen zijn mogelijk dankzij de medewerking van het dierenasiel het Blauwe Kruis van de kust. (HH/Wébé)

De sessies vinden plaats op donderdag 6 maart in OC De Ballon, dinsdag 11 maart in OC De Blomme en donderdag 20 maart in OC Ter Yde. De cursus is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven via www.oostende.be/hondengedrag.