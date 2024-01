Oostende op zoek naar drie straten voor make-over

De stad Oostende zet een tandje bij in het Westerkwartier en gaat op zoek naar drie straten die ze tijd in de kijker zal zetten. De make-over van de straten zal zorgen voor meer ontmoeting. Het project ‘Beter in ’t Westerkwartier’ is halverwege en wil nu verder de inwoners op sleeptouw nemen.

“Twee jaar geleden zijn we op het Westerkwartier gestart met een wijkverbeteringsproject. Er wordt 800.000 euro geïnvesteerd in twaalf grote projecten”, zegt schepen van samenleven Maxim Donck (N-VA). “Het meest zichtbare was de ontharding en vergroening van het Gerechtsplein. Ook de vernieuwing van het oude ontmoetingscentrum De Drie Gapers is bezig en we plannen een multi-sportterrein in het VTI. We zijn nu halverwege en zijn goed op dreef. En ook de bewoners van het Westerkwartier zijn mee. Er is veel respons op de bewoners- en partnervergaderingen en we willen dat verder zetten met dit nieuwe project.”

Beter in mijn straat

Jort Ory (stadsmarinier van het Westerkwartier) : “Nu komen we op kruissnelheid met ‘Beter in ’t Westerkwartier’ Voor deze nieuwe actie zullen we drie straten een make-over geven. Daar komen niet meteen grote werken aan te pas. We zullen de straat een maand lang transformeren en mooier maken met pakweg versieringen, groenslingers, geveltuintjes, gevelbankjes of andere kleinere ingrepen. Veel belangrijk zijn de ontmoeting tussen straatbewoners en de activiteiten in de straten.”

Oproep

De stad doet een oproep naar inwoners van het Westerkwartier om hun straat te nomineren voor ‘Beter in mijn straat’. De zone strekt zich uit van Petit Paris tot de Elisabethlaan en van de Nieuwpoortsesteenweg tot het Bourgainpark. “Ons team gaat bij de mensen langs om te peilen of er een draagvlak is voor onze actie in hun straat. Daarna maken nadien mix van verschillende types straten verdeeld over de wijk. De eigenlijke transformatie zal plaatsvinden in mei, juni en september 2024”, zegt Jort. Men kan tot 15 februari nomineren via www.oostende.be/beterinmijnstraat.