Oostende neemt afscheid van Arno: velen tekenen net als Sam Louwyck rouwregister

Arno is niet meer en dat raakt Oostende in het hart. De vlaggen hangen halfstok en in cultureel centrum De Grote Post ligt sinds zondagmiddag een rouwregister waar iedereen die dat wil de laatste eer kan betuigen aan het Oostendse icoon. Onder andere acteur Sam Louwyck deed dat en velen volgden hem. “Oostende verliest een grote meneer. Ik heb al traantjes gelaten en dat zal niet de laatste keer geweest zijn”, klinkt het.

Het overlijden van Arno komt in Oostende en ver daarbuiten hard aan. Arno groeide op als kind van de zee en die liefde voor zijn geboortestad is altijd gebleven. Acteur Sam Louwyck, die in Oostende woont en meespeelde in ‘Eigen Kweek’, ‘Beau Séjour 2’ en ‘Onder Vuur’, was een goede vriend van Arno en rouwt, net als de rest van de wereld, om het verlies van de levende legende.

Dansen op tafel

“Ik leerde Arno 35 jaar geleden kennen tijdens mijn studies in Brussel”, vertelt Sam. “Arno was een faire kerel en altijd recht voor de raap. Met hem wist je waar je stond. We hebben in de tijd nog samen staan dansen op tafel en op de toog. Natuurlijk zagen we zijn overlijden aankomen, maar er is steeds een sprankel hoop, soms tegen beter weten is. Zijn overlijden is een groot verlies voor de hele culturele wereld. Ik heb al wat traantjes gelaten en dat zullen wel niet de laatste geweest zijn. Ik ga hem missen, ja.”

Mensen wachten geduldig hun beurt af om het rouwregister te ondertekenen. © JRO

Werner Vandewalle en Micheline Wybou uit Bredene kwamen net als cultuurschepen Bart Plasschaert en acteur Sam Louwyck het rouwregister voor Arno tekenen. “De oma van Arno had een café in de Vuurtorenwijk”, zegt Micheline. “Arno kwam er als kleine jongen. Mijn buurvrouw vertelde me dikwijls verhalen van Arno, want ze kwam er dikwijls. We hoorden in die tijd ook regelmatig de muziek tot in ons bed vanop de Paulusfeesten. Ik was onder de indruk van de mens Arno. Hij had zo zijn eigenheid. De liefde voor zijn muziek is pas later gekomen, dat is gegroeid. En die liefde zal voor altijd blijven.”

Ik hoorde hem graag vertellen op zijn eigen West-Vlaamse manier – Fan Noel Roose

Ook Oostendenaar Noel Roose trok richting De Grote Post. “Ik ben een jaar jonger dan Arno en heb dus zijn hele carrière meegemaakt”, duidt Noel. “Ik hoorde hem graag vertellen op zijn eigen West-Vlaamse manier. Hij woonde dan wel grotendeels in Brussel, toch is de verbondenheid met Oostende nog altijd zeer groot. Oostende ademt Arno en Arno ademt Oostende. Arno was een prachtige mens. Tijdens Filmfestival Oostende was ik aanwezig toen hij zijn Lifetime Achievement Award kreeg. Toen ik hem uit de auto zag stappen, vond ik dat verschrikkelijk. Hij was nog een schim van de man die hij ooit geweest is, maar ik onthoud vooral wie hij was. Ik hoop dat hij hierboven nog vaak terugdenkt aan zijn Oostende.”

Monument

Cultuurschepen Bart Plasschaert, die net als heel veel andere mensen het rouwregister ondertekende, verwacht de komende dagen nog heel veel volk in De Grote Post. “Het nieuws van het overlijden van Arno dringt stilaan bij iedereen door”, zegt de schepen. “Arno is er niet meer, maar in de harten van iedereen blijft hij verder leven. Arno was een levende legende voor de stad. We verliezen een monument. Oostende draagt Arno in het hart en dat zal altijd zo blijven. Arno was niet alleen als muzikant en performer speciaal, hij was dat ook als mens.”

Schepen Bart Plasschaert verwacht nog veel volk de komende dagen. © JRO

Wie de komende weken Oostende binnen rijdt via de A10 zal er niet naast kunnen kijken. Arno begroet er de komende weken iedereen met een knipoog. Naast het fysieke rouwregister in De Grote Post werd ook een online rouwregister geopend via www.oostende.be/arno. Daarnaast komt er een speciale vertoning van de documentaire Charlatan, over het leven en de carrière van Arno, gemaakt door Dominique Deruddere. Tickets voor de voorstelling in Kinepolis op 8 mei zullen vanaf maandag te koop zijn via het UiTloket. Oostende rouwt om het verlies van een van zijn voornaamste ambassadeurs.

De mural van Arno op de gevel van het stadhuis, die de Britse artieste Helen Blur maakte in 2020 voor The Crystal Ship, wordt de komende dagen uitgelicht. Dagelijks zijn daar om 19, 20 en 21 uur enkele van Arno’s bekendste nummers te horen. De eerste keer zondagavond om 19 uur.