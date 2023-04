Oostende maakt zich op voor Europese top in Fort Napoleon

De EU-landen rond de Noordzee houden op maandag 24 april een top over windenergie. Regeringsleiders, ministers en industriëlen strijken neer in Oostende. De impact in de stad zal beperkt zijn, maar de top zal wel voor uitstraling zorgen. De politie moet de genomen maatregelen uitvoeren.

“Er zijn vier belangrijke sites”, zegt korpschef Philip Caestecker. Enerzijds is er de luchthaven, waar de meeste delegaties toekomen. Daarnaast is er het havengebouw, waar de top gedeeltelijk zal plaatsvinden. Daarbij ligt er ook een schip, waar ook een deel van de top wordt gehouden. ” Een derde zone is het Fort Napoleon, waar de dag wordt afgesloten met een diner. Een vierde zone bevindt zich op Duin en Zee, waar ondernemers, industriëlen en de pers de top zullen volgen. De zones worden afgesloten voor het publiek. Wie er woont, werkt of een tweede verblijf heeft, kan wel door met een speciaal doorlaatbewijs”, luidt het.

Korpschef Philip Caestecker: “De voorbije 25 jaar is dit nooit gebeurd in Oostende”

De vismijn, de overzetboot en handelaars/winkels zijn bereikbaar. Er mag die dag niet gevaren worden met pleziervaartuigen en ook surfen of wandelen op de strekdam is die dag verboden, net zoals het gebruik van deelsteps in een grote perimeter rond de vier sites. Voor een vlotter fietsverkeer wordt de Konterdamkaai (AZ Damiaan) die dag opengesteld voor fietsers, omdat de weg via de Demeybruggen verboden zone is.

Zeven keer

“Er was eerder wel eens een ministerraad of hoog koninklijk bezoek, maar qua omvang is dit de voorbije 25 jaar nooit eerder gebeurd in Oostende. De maatregelen lijken voor Oostende wat ongewoon, maar zijn in Brussel ook van kracht als er, gemiddeld zeven keer per jaar, een EU-top plaatsvindt”, zegt Philip Caestecker. Een tiental grote delegaties moet die dag ter plaatse geraken en vervolgens beveiligd worden. “Daarvoor worden honderden politiemensen ingezet van ons eigen korps, de federale politie en andere korpsen. Voor de EU-top worden ze ingezet voor de beveiliging van de vier sites en de begeleiding van de gasten. Die mensen moeten ook afgelost worden.”

Korpschef Philip Caestecker van de Politie Oostende. © Peter Maenhoudt

“Toch zetten we ook voldoende agenten in voor de routinezaken in de stad”, verzekert de korpschef. “Langs de zeezijde wordt dan weer de scheepvaartpolitie ingezet. Het commandocentrum bevindt zich in het politiekantoor in de Lijndraaiersstraat. Voor een overzicht maken we onder meer gebruik van het bestaande cameranetwerk en mobiele camera’s. De politie zal zichtbaar zijn, maar voor dergelijke events worden ook ziekenhuizen, brandweer, de stad, en communicatiediensten betrokken.”

Hotels

In de hotels is er geen sprake van veel extra boekingen. “Er zijn in Hotel Europe wel een viertal extra boekingen”, zegt Bart Boelens. De voorzitter van Horeca Middenkust weet: “De top is een goede zaak voor Oostende, want we komen nog eens extra in het nieuws in heel Europa.” Ook bij C-Hotels (Flow Hospitality Groep), met meer dan 300 kamers de grootste hotelgroep in de badstad, bevestigt Xavier Vercaemst: “Bij ons zijn er geen extra boekingen door die EU-top.”

Bart Tommelein. © PETER MAENHOUDT

Bart Tommelein: “Een hele eer” Burgemeester Bart Tommelein wijst er op dat de top geen invloed zal hebben op het economische leven in de stad en vooral goed is voor de uitstraling van Oostende. “We zijn al jaren voortrekker op het vlak van de blauwe economie. Mijn voorganger Johan Vande Lanotte (Vooruit) leverde heel wat inspanningen voor die hernieuwbare energie. Dat we nu een EU-top over de blauwe energie ontvangen, is een hele eer”, zegt de burgemeester. “Het zet Oostende op de kaart in een sector die voor heel wat tewerkstelling zorgt. Ook op toeristisch vlak lopen we in Europa nu in de kijker. We zijn er heel trots op, maar er komen ook wel wat verantwoordelijkheden bij kijken.” Horeca en handel “De top zal niet zo’n invloed hebben op het leven in de stad. Het gaat maar over één dag. Concreet begint het pas na de middag en tegen ’s avonds is het al gedaan. De drukte zal zich dus vooral op de locaties zelf afspelen. Ik denk niet dat dit voor de horeca en andere bedrijven een impact zal hebben.” Bart Tommelein zal de delegaties als burgemeester begroeten, maar zich toch concentreren op een andere taak. “Ik ben wettelijk hoofd van de veiligheidscel, die bijeenkomst als er grote evenementen zijn of zich incidenten voordoen. Als hier een tiental staats- en regeringsleiders, ministers en hun gevolg aankomen, is dat heel belangrijk. Ik zal in de veiligheidscel mijn taak volbrengen.”

Ruben Desport selecteerde de wijnen voor de EU-top. © PETER MAENHOUDT

Topsommelier Ruben Desport: “Ik koos bewust Belgische wijnen voor de EU-top” Topsommelier Ruben Desport van Elegant Wines selecteerde de wijnen die op de EU-top geserveerd worden. “Ik koos bewust voor Belgische wijnen.” “Toen ik in Londen in het vijfsterrenhotel Dorchester Hotel en het driesterrenrestaurant aan de slag was, heb ik wijn geselecteerd voor hoge gasten en royals”, zegt Oostendenaar Ruben Desport. “Ik kreeg de opdracht van Look I Like, het eventbedrijf van Quinten Goekint, met wie ik in het verleden al samenwerkte. Maar het is wel de eerste keer dat ik als wijninvoerder voor zo’n select gezelschap de wijn mag kiezen. Het is dan ook een hele eer en ik vond het belangrijk dat het om Belgische wijnen ging. De lat lag hoog, want de gasten zijn afkomstig uit wijnbouwlanden. Ik wou met de Belgische wijnen indruk maken.” Finesse en evenwicht “Er zijn in ons land meer dan 200 wijnproducenten en dus was de keuze niet eenvoudig. Ik koos niet voor kracht en intensiteit, maar voor finesse en evenwicht omdat je daarmee de meeste mensen aanspreekt.” Ruben koos voor de bubbels van Chant d’eole (blanc de blancs), Clos d’Opleeuw (Chardonnay) en de rode Kontreir 3. “Die rode wijn was een uitdaging, want onze koelere regio accentueert bitterheid en tannines. De Wijnfactorij van Patrick Nys kan daar goed mee overweg en dus viel mijn keuze op zijn wijn.” Het gaat om exclusieve wijnen: “Ze zijn enkel op locatie te koop. Je moet op een lijst staan om ze te kunnen aanschaffen.” De wijn zal niet te koop zijn. “Het gaat om kleinere wijndomeinen, waar de mensen zelf alles doen. Ze worden niet verdeeld door groothandelaars. Zelfs voor mij is het een uitdaging ze te bemachtigen.” Ruben haalt voldoening uit de opdracht in Oostende: “Het is een hele eer, maar ik wil als ambassadeur van de Belgische wijnen vooral tonen dat onze producenten internationaal meespelen. De wijnen durf ik overal meenemen. De Kontreir staat trouwens op de kaart in de beste restaurants van Europa”, zegt Ruben Van Elegant Wines.

Quinten Goekint neemt maandag zelf de leiding van de catering op de EU-top in het Fort Napoleon. © PETER MAENHOUDT