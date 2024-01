Oostende maakt werk van nieuw hockeyterrein in sportpark De Schorre

Stad Oostende maakt werk van een nieuw hockeyveld in sportpark De Schorre. Intussen kan Eclair Hockeyclub Oostende vzw nog een tweetal jaar het huidige terrein gebruiken aan de Konterdamkaai. De stad en de club hebben daarover een overeenkomst gesloten.

Stad Oostende en Eclair Hockeyclub Oostende vzw hebben een overeenkomst bereikt dat de club het hockeyveld langs de Konterdamkaai tenminste tot januari 2026 verder kan gebruiken. Het recht van erfpacht dat door de stad aan de hockeyclub werd verleend, wordt in onderling overleg beëindigd zodat de grond een herbestemming kan krijgen binnen AZ Oostende.

Oostende verbindt zich ertoe om binnen twee jaar een verhuis mogelijk te maken naar sportpark De Schorre, waar de club over beter faciliteiten zal kunnen beschikken en gaf de garantie dat het huidige terrein en bijhorende cafetaria tot dan in gebruik kunnen blijven.

Opmars

Bart Plasschaert, schepen van Sport: “Met deze verhuis zorgt de stad ervoor dat de hockeyclub, die momenteel op een veld speelt dat stilaan aan vervanging toe is, over een gloednieuwe accommodatie kan beschikken. Zo kan de club ook verder groeien, want door het olympisch goud van de Red Lions in 2021 en de topprestaties van de Red Panthers is de hockeysport aan een enorme opmars bezig.”

Tom Cnudde van Eclair Hockey: “Dankzij de samenwerking en het akkoord met stad Oostende kunnen we als club en vereniging voortbouwen aan onze sportieve toekomst. De nieuwe infrastructuur vormt een cruciale schakel in de werking van de club. We streven naar een goede mix van spelplezier en resultaat. Bovenal blijven wij een hechte familieclub waar fair play en respect essentiële pijlers vormen binnen de hockey-gemeenschap. Wij kijken uit naar de nieuwe infrastructuur en samen met de leden hopen we dan ook veel nieuwe gezichten te ontmoeten.”