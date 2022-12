Oostende lanceert unieke kleurplaat van de Stad aan Zee

Vlak voor de feestdagen lanceert Toerisme Oostende vzw een gloednieuw product in de webshop: een gigantische kleurplaat van maar liefst 69,4 cm x 100,2 cm. Op de ‘Happy Mappy’ van Oostende ontdek je alle hoekjes en kantjes van de stad.

Surfende garnalen

De levensgrote kleurplaat omvat alle Oostendse highlights. Op een grootte van maar liefst 69,4 cm x 100,2 cm ontdek je alle hoekjes en kantjes van de stad. Spot jij de zeehondjes, James Ensor, de surfende garnalen of die heerlijke pot mosselen? Ook onmiskenbare landmarks als de Rock Strangers, het Bloemenuurwerk, Kursaal Oostende en het Thermae Palace Hotel staan op de kaart. De kleurplaat zit vol verrassingen en is een uniek collector’s item!

Uniek ontwerp voor Oostende

De kleurplaat is een productie van Oil in Water, dat ook al een kleurplaat uitbracht van de stad Brussel en van Belgische brouwerijen. Oostende is echter de eerste badstad die met een eigen ontwerp kan pronken. Peter Craeymeersch, Algemeen Directeur Toerisme Oostende vzw: “Op de kleurplaat is de diversiteit van onze Stad aan Zee extra goed zichtbaar. Oostende is een uniek kruispunt van cultuur, zee, gastronomie, visserij, handel en geschiedenis. Al die facetten komen in de Happy Mappy aan bod. Het maakt ons trots om dat in dit ontwerp terug bevestigd te zien.”