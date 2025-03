Oostende lanceert huisdierenkaart: “Het is jammer dat als mensen die alleen zijn in het ziekenhuis belanden, hun huisdier aan zijn lot wordt overgelaten”

Stad Oostende heeft huisdierenkaartjes laten maken die mensen bij zich kunnen steken in hun portefeuille. Op het kaartje kan je aanduiden of je huisdieren hebt en wie er moet gebeld worden mocht er iets gebeuren met jou. Het initiatief moet voorkomen dat huisdieren uithongeren als hun baasje wordt opgenomen in het ziekenhuis of overlijdt.

In het verleden is het al meermaals voorgekomen dat mensen die alleen wonen onverwacht overlijden of opgenomen worden in het ziekenhuis en dat hun huisdier thuis alleen achterblijft. “Zo is er dame die overleden is. Het appartement werd pas na enkele weken betreden, maar tegen dan was haar kat al uitgehongerd en overleden”, licht schepen van Dierenwelzijn Fabrice Goffin toe.

Het Blauw Kruis van de Kust wordt enkele keren per jaar met zo’n situatie geconfronteerd. Dat is ook niet verwonderlijk gezien 46,8 procent van de Oostendse gezinnen bestaat uit 1 persoon. Er zijn ook een pak huisdieren in de stad. In totaal zijn er bijvoorbeeld 10.714 honden geregistreerd.

“Een hond kan wel enkele dagen zonder water en eten, maar ook niet langer. Het is jammer dat als mensen die alleen zijn in het ziekenhuis belanden, hun huisdier aan zijn lot wordt overgelaten.”

De stad Oostende heeft daarom de huisdierenkaart in het leven geroepen. “Zo kunnen hulpverleners de juiste persoon inlichten om je huisdier op te vangen en hoeven de huisdierenbaasjes zich geen zorgen te maken terwijl ze zelf in het ziekenhuis verblijven”, licht de schepen toe.

Opvang

De kaartjes worden in eerste plaats verdeeld via het Blauw Kruis van de Kust, de Oostendse ontmoetingscentra en het stadhuis van Oostende. Mensen moeten enkel aanduiden welke huisdieren ze hebben, de naam van de dierenarts en de contactpersoon die mag opgebeld worden om voor de dieren te zorgen. “Stel dat mensen niemand hebben die voor het dier kan zorgen mogen ze gewoon het Blauw Kruis van de Kust invullen. Wij zullen de dieren opvangen als dat nodig blijkt”, zegt voorzitter Gilbert Deley.

De huisdierenkaart is één van de maatregelen waarmee Oostende de diervriendelijkste stad van Vlaanderen wil worden. Zo zal ook het Blauw Kruis van de Kust evolueren naar een Centrum voor Dierenwelzijn als het nieuwe gebouw klaar is. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de ruwbouw, dit vlak naast het huidige dierenasiel. “Tegen eind maart, begin april zou de ruwbouw klaar moeten zijn. Tegen midden mei zou het gebouw wind en waterdicht moeten zijn. Ondertussen beginnen we met de installatie van de technieken. We hopen in november te kunnen verhuizen naar het nieuwe gebouw en de oude gebouwen af te breken”, zegt de voorzitter nog.

Er komen gloednieuwe kattenverblijven, 42 hondenhokken tot een ziekenboeg, maar ook een polyvalente zaal waar opleidingen gegeven worden en zo meer.