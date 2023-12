Oostende krijgt gesloten detentiehuis middenin centrum: “Voor 30 personen met straffen van minder dan 3 jaar”

Oostende krijgt een gesloten detentiehuis voor dertig personen. Het detentiehuis komt op de plaats waar vroeger een Rijkswachtkazerne gevestigd was in de Euphrosina Beernaertstraat, vlakbij het Leopoldpark. “Er zullen dertig mensen opgesloten worden die een straf kregen van minder dan drie jaar”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). Aan de voorzijde, in de Alfons Pieterslaan, wordt dan weer alles rond tewerkstelling in één gebouw ondergebracht.

De gebouwen met ingangen in de Alfons Pieterslaan en de Euphrosina Beernaertstraat staan al enkele jaren leeg, sinds de verhuis van de lokale politie naar een nieuw gebouw in de Lijndraaiersstraat. Een nieuwe invulling is een must en dus kwam de stad overeen met de overheid om alles rond tewerkstelling onder te brengen in een volledige nieuwbouw. Dat betekent dat het bestaande gebouw afgebroken wordt en dat er aan de voor- en achterzijde een nieuw gebouw komt. Vooraan krijgt de VDAB, Economisch Huis Oostende en de horeca-opleiding van de VDAB een nieuw onderkomen. Achteraan met ingang in de Euphrosina Beernaertstraat komt er een gesloten detentiecentrum.

Kleinschalig

Volgens de stad gaat het om een kleinschalig gesloten detentiehuis. Eigenaar van de gronden is de Regie der Gebouwen, de overheid dus. Volgens de Oostendse burgervader wou men er eerst een gesloten asielcentrum van maken, maar dat zag de stad niet zitten. “De federale overheid zocht een nieuwe bestemming voor de gebouwen”, vertelt Tommelein. “Dit was absoluut niet de juiste locatie om asielzoekers onder te brengen. Justitie is dan met het voorstel gekomen om er een groot detentiecentrum van te maken. Ook dat vonden wij geen goed idee. Uiteindelijk zijn we tot een akkoord gekomen om hier dertig mensen onder te brengen die een straf kregen van minder dan drie jaar.”

Het gaat om mensen die onder elektronisch toezicht geplaatst werden en hun straf thuis uitzitten wegens onvoldoende capaciteit. Dat betekent dat die mensen in de toekomst ondergebracht kunnen worden in het Oostendse detentiecentrum. “Op dit moment zijn er in regio Oostende 34 mensen die een straf van minder dan drie jaar thuis uitzitten”, vervolgt Tommelein. “Dat willen we niet meer. Die mensen moeten beter begeleid worden en dat kan hier. Met ook de VDAB op dezelfde locatie, maar aan de andere zijde van het complex, is de stap naar integratie erg kort.”

Buurtbewoners niet tevreden

Het detentiecentrum komt dus middenin een woonwijk, aan de rand van het stadscentrum. En daar is niet iedereen even blij mee. “Dat men meer capaciteit nodig heeft, daar kan ik inkomen”, vertelt buurtbewoner Marianne (66). “Maar dat dat hier moet, daar stel ik mij vragen bij. Er zijn voldoende locaties aan de rand van de stad om mensen op te sluiten.”

Een andere buurtbewoner stelt zich vragen, maar wil de exacte plannen afwachten. “Zullen die mensen vanuit hun cel in onze huizen kunnen kijken of komt er een grote muur? Ik val eigenlijk een beetje uit de lucht”, zegt een overbuur.

Groenzone

Naast een nieuw gebouw komt er ook een groenzone die toegankelijk zal zijn voor iedereen. De stad Oostende zal over het project in overleg gaan met de buurt. Er zal een infovergadering georganiseerd worden voor alle geïnteresseerden. De raamovereenkomst en de intentieovereenkomst voor de site werden vrijdagmorgen alvast goedgekeurd op het College van Burgemeester en Schepen. Op maandag 18 december wordt het plan voorgelegd op de gemeenteraad.