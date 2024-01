Oostende klaar voor nieuwjaarsduik met al 1.000 inschrijvingen meer dan vorig jaar

De stad Oostende kijkt al vol verlangen uit naar hun traditionele nieuwjaarsduik zaterdag 6 januari. Om 15 uur zullen er al zeker 4.000 mensen samen de zee in duiken om het samen het nieuwe jaar in te zetten. “Ieder jaar wachten we af wat het weer geeft, maar nu ziet het er best oké uit. Het water zelf heeft nu een temperatuur van 8 graden en voor morgen voorspellen ze rond de 3 graden, aan de frisse kant dus”, glundert Niels D’hoedt, marketing en pers Toerisme Oostende vzw.

Zaterdag om 15 uur zullen er iets meer dan 4.000 mensen het koude zeewater in duiken op het strand van Oostende voor de traditionele nieuwjaarsduik. “Het water heeft op dit moment een temperatuur van 8 à 9 graden en buiten wordt het ongeveer 3 graden. Het zal dus fris zijn, maar het belangrijkste is dat mensen samenkomen in groep en de uitdaging aangaan om samen het nieuwe jaar en het water in te duiken. En als mensen koud hebben, dan kan iets sneller lopen of een goeie opwarming dat wel verhelpen. Sowieso zijn de veiligheids- en reddingsdiensten erbij om alles in goede banen te begeleiden”, blikt Niels D’hoedt van Toerisme Oostende vzw vooruit.

Meer deelnemers

Er zijn nu al een duizendtal deelnemers meer ingeschreven dan vorig jaar. “Toen waren we met 3.000 om het nieuwe jaar in te duiken. Morgen zullen er wellicht nog wat twijfelaars bijkomen, die ter plaatse beslissen. Het wordt sowieso een geslaagde editie, want de sfeer en gezelligheid op een nieuwjaarsduik zit altijd heel goed.”

“Mijn collega’s en ikzelf kijken er ook al naar uit om samen met zovele andere het nieuwe jaar in te duiken”

“Wat er dit jaar wel verandert, is dat we niet meer de kleedruimte van het zwembad gaan gebruiken, want dat wordt nu gesloopt. Maar we hebben ruimte voorzien bij de Venetiaanse gaanderijen, waar er ook lockers zullen zijn. Anders blijft het gewoon dezelfde zone om te verzamelen, op te warmen en in het water te gaan. We voorzien ook gepaste mutsen, warme chocomelk en jenever om op te warmen. Dus wordt de moeite waard om af te komen. Mijn collega’s en ik kijken er ook naar uit om in het water te duiken”, besluit Niels.

Het evenement start om al 12 uur. Om 14.40 uur wordt er samen opgewarmd en van 15 tot 17 uur kunnen mensen genieten van een frisse duik in de zee. Een ticket online kopen kan vandaag nog voor 8 euro via deze link. Wie zich morgen nog bedenkt kan ter plaatse nog een ticket kopen voor 10 euro.