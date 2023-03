Oostende investeert in museumschip Mercator

Het bekende museumschip Mercator in Oostende wordt eind april onder handen genomen. Onder andere de rondhouten en het touwwerk worden vervangen. Voor deze werken wordt het schip tegen de kade gelegd.

Aan boord van de Mercator kan je de geschiedenis van de driemaster ontdekken. Elk jaar komen er meer dan zeventigduizend bezoekers langs. Maar een aantal zaken zijn aan vervanging toe. Er komen stalen ra’s of rondhouten in de plaats van houten exemplaren waardoor de levensduur wordt verlengd. Het uitzicht blijft identiek. Ook het touwwerk wordt vernieuwd.

“Als de Stad aan Zee hechten we zeer veel waarde aan ons maritiem erfgoed. Na de ingrijpende onderhoudswerken van de Amandine, investeren we nu op een duurzame manier in de Mercator, een van de meest iconische landmarks in Oostende”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). De werken worden op 500.000 euro geraamd. De stad krijgt hiervoor steun van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Het zeilschip zal tegen de kade van het Jan Piersplein gelegd worden. “Door de Mercator te draaien is die veel toegankelijker om de werken uit te voeren”, zegt pojectcoördinator Samuel Lauwers. Zo keert het schip even terug naar zijn oorspronkelijke positie uit 1964.