Oostende houdt een nieuwe burgerbevraging

De stad lanceert binnenkort een nieuwe burgerbevraging om zicht te krijgen op wat er leeft bij de inwoners en te peilen naar de kennis van Oostende en de stadsdiensten.

In het najaar van 2022 was er een eerste burgerbevraging: 2.491 mensen werden aangeschreven, 894 namen deel. Hoewel het een representatieve steekproef was (36 procent nam deel), kwam er heel wat kritiek op de bevraging. De vraagstelling was nochtans neutraal opgesteld. Het stadsbestuur leerde wel uit de resultaten: het was duidelijk wat mensen belangrijk vonden, hoe ze stonden tegenover bijvoorbeeld de ziekenhuisfusie of hun kennis van initiatieven zoals het O-punt. Naar standpunten over hete hangijzers werd niet gepeild, wel naar de kennis/bekendheid ervan. Ook de stadsdiensten haalden veel waardevolle informatie uit de bevraging rond de thema’s leven, beleven, samenleven en dienstverlening. Burgemeester Bart Tommelein: “Eind dit jaar en begin 2024 organiseren we een nieuwe bevraging om onder meer input te verzamelen voor het volgende meerjarenplan. De concrete vragen worden de komende maanden opgesteld. We werken daarvoor samen met de firma Profacts. De vragenlijst zal gestuurd worden naar ongeveer 2.500 personen, een representatieve steekproef van willekeurige gekozen inwoners vanaf 16 jaar.” Dat de stad nu al vooruitkijkt naar het volgende meerjarenplan (vanaf 2026) is niet verwonderlijk: de bestuursploeg die begin 2025 aan de slag gaat, zal op een jaar geen bevraging en bijsturing van dat plan kunnen organiseren. In die zin is dit stadsbestuur vooruitziend.

Veel vragen

De vragen, 16 pagina’s lang, worden opgesteld door de stadsdiensten en Profacts in overleg met het stadsbestuur. “We zullen zowel in gaan op de onderwerpen van de vorige bevraging als nieuwe thema’s navragen. Er komen ook drie open vragen. We zullen opnieuw 2.500 Oostendenaars aanschrijven en streven naar een gelijkaardige responsgraad”, zegt de burgemeester. Oostende gaat in zee met Profacts, een Gents marktonderzoeksbureau dat ervaring heeft in dergelijke bevragingen en eerder al in Gent en Antwerpen aan de slag was. Oostende rekent op minstens 600 ingediende vragenlijsten. Het totale budget voor de bevraging bedraagt 20.000 euro; druk, omslagen, begeleiding door Profacts en vrijwilligers inbegrepen. (EFO)