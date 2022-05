Oostende herdenkt Paster Pype

Stad Oostende herdenkt Henri Pype, beter bekend als Paster Pype. Dat gebeurt op donderdag 2 juni. De onderpastoor zette zich tijdens zijn leven enorm in voor vissers en hun gezin.

Op donderdag 2 juni 2022 om 11 uur herdenkt stad Oostende Paster Pype. De plechtigheid vindt plaats aan het graf van de onderpastoor op de begraafplaats in de Nieuwpoortsesteenweg.

Henri Pype werd in 1884 onderpastoor in de Sint-Petrus en -Pauluskerk. Als aalmoezenier bekommerde hij zich om het lot van de Oostendse vissers en hun gezin. In de volksmond werd hij ‘Vader der visschers’ genoemd. In 1886 werd hij aalmoezenier-ter-zee. Tijdens de Vissersopstand van 23-24 augustus 1887 speelde hij een belangrijke rol als bemiddelaar.

Voor altijd aan vissers verbonden

Op 3 juni 1926 stierf Paster Pype aan de gevolgen van maagkanker. Paster Pype werd begraven op de begraafplaats in de Nieuwpoortsesteenweg. Dit kerkhof werd later naar hem vernoemd. Wegens de belangrijke rol die hij speelde, is Henri Pype voor altijd aan Oostende en aan de Oostendse vissers verbonden.