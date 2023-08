Oostende gebruikt infocoaches en start sensibiliseringsactie om strijd tegen grensoverschrijdend gedrag in uitgaansbuurt aan te gaan

Oostende vraagt aandacht voor grensoverschrijdend gedrag. Met de sensibiliseringsactie ‘Nee is nee, enkel ja is oké’ en de vernieuwde inzet van infocoaches wil de stad de strijd aanbinden tegen grensoverschrijdend gedrag in de uitgaansbuurt.

Inzet infocoaches

In de Langestraat worden opnieuw infocoaches ingezet. Op een erg laagdrempelige manier kan je bij hen terecht om een melding te maken van grensoverschrijdend gedrag. De infocoaches zijn aanwezig op 5, 11, 12, 19 en 26 augustus, telkens van 23 uur tot 4 uur. Je kan ze herkennen aan hun gekleurd hesje. Zij maken contact met het uitgaanspubliek en beantwoorden vragen. Ze hebben een hulpverlenende en preventieve functie en genoten een opleiding EHBO, Harm Reduction en omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Op die manier kunnen ze bijdragen tot een veilige en betere uitgaanservaring. Infocoaches komen niet tussen bij eventuele agressie-incidenten, maar staan nauw in contact met de lokale politie.

Sensibilisering via campagne

Stad Oostende wil het thema grensoverschrijdend gedrag ook met een heuse campagne onder de aandacht brengen en bespreekbaar maken. Hiervoor werkt de stad ook samen met de quality bars. Quality bars zijn bars die het Quality Nights Charter hebben ondertekend. Hiermee maken de uitbaters duidelijk dat ze begaan zijn met het welzijn van hun klanten.

De slogan ‘Nee is nee, enkel ja is oké’ zal terug te vinden zijn op affiches en bierviltjes. Schepen van Preventie Maxim Donck: “Hiermee willen we aangeven dat dergelijk gedrag absoluut niet thuishoort in de Oostendse uitgaansbuurt. Met de campagne willen we grensoverschrijdend gedrag niet alleen onder de aandacht brengen, maar ook bespreekbaar maken. Wie getuige of slachtoffer is, moet erover kunnen praten.”